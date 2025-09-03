[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 달성이룸캠프가 교육부가 주관하는 2025년 자기주도학습센터 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

자기주도학습센터는 사교육비 부담 경감을 위해 설치되는 공공관리형 스터디카페로, 학생들에게 스스로 공부할 수 있는 공간과 프로그램을 제공하는 시설을 말한다.

달성이룸캠프는 사교육 완화를 위한 자기주도학습실을 염두에 두고 설계돼, 개방형과 모둠형 학습실, 휴게실 등 자기주도학습실 5개 실이 마련돼 있다.

군은 학교복합시설과 연계한 자기주도학습환경 조성과 다양한 학습프로그램 운영 등 사교육 완화와 적극적인 교육여건 개선 등이 인정받아 공모사업에 최종 선정됐다고 설명했다.

이번 공모 선정으로 관내 중·고등학생을 대상으로 한국교육방송공사(EBS) 온라인 학습콘텐츠를 무료 제공하고 학습코디네이터를 통한 개별학습도 지원한다.

한국장학재단 대학생 멘토링사업과 연계해 영어, 수학 등 주요 교과목별 1대1 온라인 멘토링도 지원할 계획이다.

아울러 학부모와 함께하는 진로상담교실, 달성수학캠프 등 주제별 캠프를 비롯해 초등생을 대상으로 독서교실, 중·고등학교 사전체험 프로그램을 운영할 예정이다.

최재훈 달성군수는 “달성군에서는 학생들이 도심으로 전학가거나 학원가를 따라 이동하는 일이 없도록, 교육 때문에 찾아오는 도시가 될 수 있도록 교육환경과 수준을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.