[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 이상식 경북 울릉군의회 의장은 3일 NH농협은행이 출시한 ‘APEC 2025 KOREA 성공개최를 위한 예금’에 울릉 2호로 가입했다.

앞서 남한권 울릉군수가 지난달 11일 가입 한바 있다.

APEC 2025 KOREA 성공 개최를 위한 예금’은 지난 2월 농협중앙회와 경북도가 체결한 ‘APEC 성공 개최를 위한 업무협약’의 후속 조치로 출시됐다.

이 상품은 가입 기간 1년인 정기예금 상품으로 가입 대상은 개인이다. 1인당 100만원 이상 3000만원 이내로 가입이 가능하다.

총판매 금액은 3000억원으로 오는 10월 31일까지 전국 농협은행 영업점 및 비대면 채널(올 하나 된 은행)을 통해 가입이 가능하다.

NH농협은행 경북본부는 예금 판매 종료 후, 예치금의 0.1%(최대 3,000만 원)에 자체 기부금 7,000만 원을 더해 최대 1억 원 규모의 공익기금을 조성할 계획이다.

해당 기금은 지역사회 발전과 공익사업에 쓰일 예정으로, 단순한 금융 상품을 넘어 사회적 가치 실현에도 이바지할 전망이다.

이상식 의장은 “지역의 모든 역량을 하나로 모아 APEC을 계기로 경북과 대한민국의 국제적 위상이 한층 높아지길 기대한다”라고 전했다.

정승욱 NH농협은행 울릉군 지부장은 “이번 특별예금은 APEC을 지역사회가 함께 준비해 나가는 상징적 참여 방식”이라며 “울릉군도 긴밀히 협력해 지역 발전에 이바지하는 금융기관이 되겠다”라고 밝혔다.