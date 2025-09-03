구청장과의 대담 형식 간담회와 대중문화가 접목된 팝페라를 통해 청렴의 가치 재발견

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 9월 3일 오후 3시 구로구청 강당에서 전 직원을 대상으로 ‘2025년 구청장과 함께하는 청렴콘서트’를 개최했다.

구는 올해 상반기에 반부패 법령과 사례 위주의 직급별 청렴교육을 실시했고, 하반기에는 강의식 교육에서 벗어나 문화공연을 접목한 청렴 콘서트를 진행했다.

교육 주요 내용으로는 △구청장과 함께하는 청렴 소통 간담회 △청렴 역량 강화 교육 △팝페라 공연이 있었다.

청렴 소통 간담회에서는 구청장과 직원이 함께 청렴의 가치와 중요성에 대해 논의하고, 조직 내 상하관계 소통 방법 등 건강한 조직문화 조성을 위한 논의를 진행함으로써 직원들의 큰 호응을 얻었다.

또 국민권익위원회 청렴연수원의 전문강사를 초빙해 구로구 종합 청렴도 평가 결과를 분석함으로써 청렴 역량을 강화하는 방법을 공유했으며, 팝페라 공연도 가미해 청렴의 가치를 되새기는 시간을 가졌다.

장인홍 구로구청장은 “공직자에게 가장 기본적이고 지켜야 할 것은 청렴”이라며 “이번 교육을 통해 청렴 감수성을 높여 구민에게 믿음과 신뢰를 줄 수 있는 청렴한 조직문화를 조성해야 한다”고 말했다.