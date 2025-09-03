고흥군‘제값 수출’시동…해외 판로 확대 나서

[헤럴드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군이 3일 고흥군청에서 고흥쌀 일본시장 진출 출범식을 열고 본격적인 판로개척에 나섰다.

이번 행사에는 고흥군과 흥양농협 관계자들이 참석해 고흥쌀의 프리미엄 가치를 앞세운 수출 확대 의지를 다졌다.

특히 현장에는‘제값으로 인정받은 약속, 가치를 지킨 고흥쌀’‘고흥쌀, 일본 시장 수출 확대를 위한 힘찬 여정!’등의 문구가 담긴 현수막이 걸려 일본시장에서 프리미엄 전략을 통해‘제값 수출’을 실천하겠다는 의지를 보였다.

최근 국내 일각의 저가 수출로 쌀 브랜드 가치가 훼손될 수 있다는 우려가 커지는 가운데 고흥군은 수익성 있는 가격 정책과 일관된 품질 관리로 고흥쌀의 국제적 신뢰를 높이는 데 주력하고 있다.

공영민 고흥군수는 현장을 직접 챙기고 수출 전략과 실행 계획을 점검하며“고흥쌀의 프리미엄 가치와‘제값 수출’을 해외에서 실현하는 것이 최우선 목표”라고 강조했다.

출범단은 도쿄를 중심으로 홍보 행사, 유통사 미팅, 기업 간 거래 상담을 진행한다.

특히 신주쿠 K-Food 전문마트에서 로드쇼와 팝업 부스를 운영하며 현장 반응을 바탕으로 일본어 라벨과 소용량 포장 등 현지화 전략을 점검할 계획이다.

고흥군은 현지 파트너와의 협력을 통해 안정적 판로를 확보하고, 일본 시장에서 고흥쌀을 프리미엄 브랜드로 자리매김한다는 계획이다.