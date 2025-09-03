부산시 ‘해수담수화시설 활용방안 마련 주민보고회’ 개최 2030년까지 기술실증 테스트베드·공업용수 공급시설 전환

부산시가 약 11년째 가동을 멈춘 기장 해수담수화시설에 대해 기술실증을 위한 테스트 베드 및 공업용 용수 공급시설 전환 등으로 활용하겠다는 계획을 내놨다.

시는 3일 ‘해수담수화시설 활용방안 마련 주민보고회’를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박형준 시장을 비롯해 정동만 국회의원, 정종복 기장군수, 박홍복 기장군의회 의장 등과 고려제강㈜, 효성전기㈜ , ㈜금양, 아산이노텍 등 동부산 산업단지 대표 기업과 관련 기관 관계자가 참석했다.

이날 보고회는 해수담수화시설의 활용 방안을 지역 주민에게 직접 설명해 해수담수화시설에 대한 우려를 해소하고 공업용수 수요 기업·관련 기관과의 업무협약을 통해 본격적인 사업 추진을 알리기 위해 마련됐다.

시는 이날 보고회에서 해수 담수화시설의 활용을 위해 2가지 방안을 제시했다.

먼저 해수 담수화 기반의 기술 실증시설로 조성하는 방안이다. 그린수소 생산이나 염도차 발전, 농축수 자원 회수 등 미래 물 산업 혁신을 위한 테스트베드로 활용하겠다는 것이다. 이를 통해 담수화 과정에서 발생하는 고염분 해수인 농축수를 자원화하기 위한 연구 등이 가능할 것으로 보인다.

시는 환경부와 협력해 관련 사업의 절차 이행·사업비 확보·실시설계 등을 추진할 예정이다.

시는 또 해수담수화시설을 인근 하수처리장의 하수처리수를 재이용하는 공업용수 공급시설로 전환하겠다는 계획도 내놨다. 이를 통해 동부산 산업단지 기업들이 고가의 생활용수 대신 저렴한 공업용수를 사용할 수 있도록 할 방침이다. 해당 사업은 민간투자(BTO) 방식으로 진행된다.

시는 사업의 원활한 진행을 위해 이날 ▷한국수자원공사 ▷고려제강 ▷효성전기 ▷금양 ▷아산이노텍 ▷부산환경공단 ▷부산산업단지발전협의회 등과 ‘동부산 산업단지 공업용수 공급을 위한 업무협약’을 체결했다. 협약을 통해 기관과 기업의 긴밀한 협력으로 동부산 산업단지에 안정적인 공업용수를 공급할 수 있는 체계를 구축할 계획이다.

사업이 성공적으로 진행될 경우 반도체, 이차전지, 철강 등 많은 물이 쓰이는 산업의 고질적인 물 부족을 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 시는 해수담수화 시설활용을 위한 관련 사업을 2030년까지 완료할 방침이다.

박형준 부산시장은 “우리 지역의 중요한 자산인 해수담수화시설을 지속 가능한 물순환 이용과 물 산업 혁신의 플랫폼으로 키워 나가겠다”며 “지역 주민의 의견을 경청하고 반영해 지역사회와 상생하며 새로운 가치를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 기장 해수 담수화 시설은 2009년 착공해 2015년 준공했다. 국·시비, 민자 등 사업비만 1954억원이 들어갔지만 인근 고리원자력발전소의 방사성 물질 유출 우려 등으로 제대로 가동하지 못했다. 3년여 간 방사능 수돗물 논란이 이어지며 수돗물 공급이 연기됐고 2018년 1월 결국 시설 가동이 중단된 바 있다. 부산=홍윤 기자