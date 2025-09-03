지역 시민단체, 해양수산부 부산 이전 관련 여·야 협치 촉구

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 해양수산부 이전과 관련한 법안을 두고 여당인 더불어민주당과 야당인 국민의힘이 주도권을 쥐기 위해 공방을 벌이는 가운데 정치권의 협력을 통해 국회입법이 추진돼야 한다는 목소리가 나왔다.

해양수도발전협의회(협의회)는 3일 기자회견을 열고 “해양수산부 이전·해양수도 부산 실현에 대한 시민적 염원을 되새기며 여·야가 머리를 맞대야 한다”고 촉구했다.

협의회 등에 따르면 해양수산부의 연내 부산이전과 관련해 직원 정주여건 지원 등을 위한 특별법이 여당과 야당에서 동시에 나왔다. 김태선 민주당 의원은 ‘부산해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법안’을, 곽규택 국민의힘 의원은 ‘해양수산부 등의 부산이전 및 해양산업 경쟁력 강화를 위한 특별법안’을 발의한 상태다.

다만 김태선 의원 안은 연내 부산 이전에 방점을 찍고 부처 및 관련기관 직원의 정주여건 등을 핵심 내용으로 삼고 있다면 곽규택 의원 안은 해수부의 기능강화나 관련기관 이전 등의 내용을 포함하고 있어 다소 차이가 있다.

그러나 국민의힘 부산·울산·경남 시·도의원들이 김태선 의원 안을 두고 “반쪽짜리 법안”이라고 공세를 펼치는 등 해양수산부 부산 이전 문제가 여·야의 주도권 싸움으로 흘러 가고 있다는 우려의 목소리가 나왔다.

이에 대해 협의회는 “두 법안 내용 모두 필요하고 중요하다는 데 이론의 여지가 없는 만큼 여·야간 서로 충분히 협의하고 조정할 수 있을 것”이라며 “해수부 직원들의 대폭적인 정주여건 지원과 기능강화라는 과제를 둘러싸고 최근 집권여당과 제1야당이 소통하지 못하고 있어 우려스럽다”고 말했다.

협의회는 또 “정부여당은 필요한 정부조직과 업무분장 개편 등을 통해 해수부의 역할과 위상을 강화하는 방안을 조속히 제시하고 야당은 해수부 직원들의 정주 여건에 대한 불안을 해소할 제도 마련이 지연되지 않도록 해야 할 것”이라며 “여·야간 합의를 통해 이번 정기국회에서 관련 법안이 조속히 처리돼야 한다”고 강조했다.