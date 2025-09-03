- 부동산 시장, 6·27 대책 등으로 실수요 중심으로 빠르게 재편

- ‘똘똘한 한 채’ 선호 확대… 입지 좋은 중소형 아파트에 수요 집중

수도권 부동산 시장이 6·27 대책과 DSR 3단계 시행 등으로 실수요 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 갭투자나 대출을 활용한 다주택 중심의 투자 방식이 사실상 어려워지면서 실거주 수요자가 다시 시장의 핵심으로 부상한 것이다.

이에 따라 시장에서는 ‘똘똘한 한 채’를 찾는 움직임이 두드러지고 있으며, 특히 입지가 뛰어나고 가격 부담이 상대적으로 적은 중소형 아파트로 수요 쏠림 현상이 이어지고 있다.

■ 입지 뛰어난 중소형 아파트... 가격 오르고, 청약 수요 집중

실제 매매시장에서는 역세권 등 우수한 입지를 갖춘 중소형 아파트가 연이어 상승 거래를 기록 중이다.

부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 서울 마포구 아현동 ‘마포 래미안 푸르지오’(5호선 애오개역 역세권)의 전용 59㎡는 지난 8월 20억5,000만원에 거래되며 최고가를 새로 썼다. 이는 불과 한 달 전인 7월 거래가격(13억6,000만원) 대비 6억원 이상 오른 것으로, 동기간 서울에서 가장 큰 가격 상승폭을 기록했다.

인천 역시 마찬가지다. 인천2호선 역세권 단지인 ‘송도더샵퍼스트파크(F15블록)’ 전용 59㎡는 지난 8월 올해 최고가인 8억1,400만원에 거래되며 약 4년 만에 8억원대를 회복했다. 해당 타입이 8억원 이상으로 거래된 것은 2021년 9월 이후 처음이다.

분양시장에서도 중소형 아파트의 인기는 두드러진다. 지난 1일 1순위 청약을 받은 서울 송파구 ‘잠실 르엘’은 전용 59㎡에만 3만2,000여 명이 몰리며 평균 761.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 51㎡와 45㎡도 각각 382.7대 1, 433.7대 1의 경쟁률을 보이며, 우수한 입지를 갖춘 중소형 아파트 선호 현상을 확인시켰다.

■ 기분양 단지 관심도 재점화... ‘송도역 한신더휴 프레스턴’ 선착순 계약 활기

이런 상황에 수도권에서는 우수한 입지와 중소형 구성을 갖춘 기분양 단지에도 관심이 재점화되고 있다. 대표적으로 인천 연수구 ‘송도역 한신더휴 프레스턴’은 송도역세권 입지와 중소형 아파트 구성이 주목받으며, 현재 견본주택에서 진행 중인 선착순 계약에 수요자 관심이 집중되며 최초 청약 때보다 방문객이 대폭 증가한 것으로 알려졌다.

분양 관계자는 “송도역 개발호재와 중소형 타입 위주의 합리적 구성 덕분에 실수요층의 문의와 관심이 꾸준하다”며 “계약 의사를 밝히는 수요도 많아 순조로운 계약 흐름이 이어지고 있다”고 전했다.

실제 ‘송도역 한신더휴 프레스턴’은 수인분당선 송도역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 아파트로, 송도역세권 일대 교통호재의 직접적인 수혜가 기대된다. 향후 송도역에 예정된 인천발 KTX(예정), 월곶~판교선(예정) 개통 수혜가 예상되며, 인근에서 추진 중인 GTX-B 노선 청학역(계획)까지 개통 시 서울 및 수도권 주요 업무지구 접근성이 크게 개선될 전망이다.

또한 단지는 교육환경도 우수하다. 도보권에 송도초·옥련중·함박중 등이 자리하며, 인근에는 송도고·옥련여고 등 명문고와 인하대학교가 위치해 ‘학세권’ 입지를 갖췄다. 여기에 홈플러스(인하점), 롯데마트(연수점), CGV(인천학익점), 인하대병원 등이 생활 인프라 시설을 가깝게 이용할 수 있고, 단지 앞 향나무어린이공원을 비롯한 승정어린이공원·청룡공원·청량공원 등 풍부한 도심공원도 손쉽게 누릴 수 있다.

■ 공간감 넓힌 특화설계로 실거주 만족도 높여

‘송도역 한신더휴 프레스턴’은 중소형 구성과 함께 특화 설계도 눈에 띈다. 전 가구에 유리 난간 창호를 적용하고, 전용 59㎡ 타입에는 안방 발코니 확장형 침실, 침실 1·2 통합형 설계, 와이드 주방, 가변형 벽체 등 공간 활용도를 높인 설계가 적용된다. 특히 일전용 59㎡A 타입은 4베이 판상형 구조로, 20평대에서 보기 드문 넓은 공간감을 제공한다는 평가다.

또한 외관에는 시그니처 경관조명, 커튼월룩, 메가스케일 문주 등 특화 디자인을 적용해 랜드마크 상징성을 강화했으며, 피트니스센터·스크린골프장·북클럽·키즈클럽 등 다양한 커뮤니티 시설과 중앙광장, 팜가든, 어린이놀이터, 유아놀이터, 가로숲 등 테마 조경을 도입해 주거 쾌적성을 높였다.

한편, 송도역 한신더휴 프레스턴은 인천 연수구 청학동 일원에 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 총 652가구 규모로 조성된다. 견본주택은 인천 남동구 구월동에 마련돼 있다.