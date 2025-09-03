강서구, 생수 2ㅣ 5000병... KH에너지(주), 생수 500ml 2만병 전달 진교훈 강서구청장 “어려울수록 힘 모아야”

[헤럴드경제=박종일 선임회사]서울 강서구(구청장 진교훈)가 3일 가뭄 재난사태 지역으로 선포된 자매도시 강릉시 지원에 두 팔을 걷어붙였다.

구는 이날 강릉시청을 직접 찾아 생수 2L 5천병, 500ml 2만병 등 총 생수 2만 5000병을 전달했다. 무게로 따지면 20톤으로 식수난을 겪고 있는 강릉시민들에게 전달될 예정이다.

특히, 강릉시의 소식을 전해 들은 지역사회에서도 도움의 손길을 보태 의미를 더했다. 구호물품 중 생수 500ml 2만병은 강서구에 본사를 둔 KH에너지(대표이사 송준원)에서 지원했다.

구는 가뭄 피해 최소화를 위해 현장에서 필요한 장비, 물품 등을 파악하고 가용 가능한 자원을 동원해 지원한다는 계획이다. 한 번에 최대 총 65톤의 물을 운반할 수 있는 살수차 7대도 비상 대기하도록 했다.

현재 강릉시는 역대 최악의 가뭄으로 극심한 물 부족 현상을 겪고 있다. 강릉시민들의 최대 상수원인 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어져 수도 계량기의 75%를 잠그는 제한급수 조치에 들어간 상태다.

진교훈 구청장은 “어려울 때일수록 서로 힘을 모아 이겨내야 한다”며 “지원 물품이 가뭄 피해로 힘든 시간을 보내고 계신 강릉시민들께 조금이나마 힘이 되길 바란다”고 말했다.

구는 지난 2022년에는 강릉 산불 피해 이재민을 위한 성금 1100만 원을 전달, 이듬해에도 1004만 원의 성금과 구호물품을 지원하는 등 자매도시 강릉시에 재해가 발생할 때마다 적극 나서고 있다.