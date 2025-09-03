[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 3일 부산 강서구 명지동 명지지구 근린공원 1호에 음악 전용 공연장인 ‘낙동아트센터’의 건립을 완료하고 내년 1월을 목표로 본격적인 개관 준비에 들어간다고 밝혔다.

낙동아트센터는 ‘명지지구 문화복합시설 건립 상호 협력 협약’에 따라 한국토지주택공사(LH)에서 630억원을 들여 건립한 후 부산시로 기부한 시설이다.

지상 3층, 지하 1층 규모로 987석의 서부산권 최초의 클래식 전용 공연장 ‘콘서트홀’과 300석의 다목적 공연장인 ‘앙상블극장’으로 구성됐다. 특히 콘서트홀의 경우 2층 객석이 연주 시 울림과 공간감이 탁월한 ‘슈박스’형 구조로 설계됐다.

시는 내년 1월로 예정된 낙동아트센터 정식 개관 준비를 위해 운영비와 초기 시설 구축비 13억원을 올해 2차 추경에 편성했다. 또 부산콘서트홀 등을 운영하는 ‘클래식 부산’의 기획공연을 낙동아트센터에서도 공연할 수 있도록 지원할 예정이다.

강서구도 지난달부터 조직개편을 통해 낙동아트센터 사업소를 신설하고 공연 전문 인력을 확충했다.