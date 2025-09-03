55세 이상 고령층 대상으로 AI 그림 공모전 진행, 46점의 창의적 작품 출품 미래 도시·삶의 상상력 담은 수상작 10점 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘우리 중랑의 미래 그리기’ 공모전을 성공적으로 마무리했다.

‘AI로 함께 그리는 우리 중랑의 미래’를 주제로 열린 이번 공모전은 지난 8월 11일부터 22일까지 열흘간 진행되었으며, 챗지피티(ChatGPT), 코파일럿(Copilot) 등 다양한 생성형 AI 도구를 활용해 구민이 직접 중랑의 미래상을 이미지로 표현하는 방식으로 진행됐다.

구는 이번 공모전을 통해 디지털에 익숙하지 않은 고령층에게 새로운 기술을 접하고, 창의적인 표현을 시도할 기회를 제공하여 세대 간 디지털 격차 해소와 역량 강화의 계기를 마련했다.

총 46점의 작품이 출품됐으며, 참가자 전원이 55세 이상 고령층이라는 점에서 의미를 더했다. 심사 결과, 장미축제를 미래도시 풍경으로 재해석한 작품이 대상을 수상하였다.

이 외도 밝고 희망찬 미래상을 담아낸 최우수상 3점과 우수상 6점을 포함해 총 10점의 작품이 수상의 영예를 안았다. 수상 결과는 중랑구청 누리집의 ‘구정 소식’에서 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “AI라는 낯선 도구에 도전해 중랑의 미래를 상상하고 표현해주신 참가자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 다양한 세대가 함께할 수 있는 디지털 역량 프로그램을 통해 누구나 기술에 접근할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

구는 빠르게 변화하는 디지털 환경에 대응하고 구민의 디지털 역량을 강화하기 위해 인공지능(AI) 기반 정보화 교육을 운영 중이다. 교육은 일상생활에서 활용할 수 있는 내용부터 콘텐츠 제작, 마케팅, 교육 체험까지 다양한 분야를 아우르며, 구민 정보화교육장, 중랑면목·양원미디어센터, 방정환교육지원센터 등에서 진행되고 있다.