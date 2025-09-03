9월 5일부터 ‘어르신 스포츠 상품권’ 2차 지원 접수, 10만 원 지급 - 365일 개방하는 마포구 공공체육시설과 함께 주민 건강 증진 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역 내 어르신의 건강 증진을 위해 9월 5일부터 ‘어르신 스포츠 상품권’ 10만 원(5만 원권 2장)을 지급한다.

이 사업은 문화체육관광부에서 시행하는 ‘어르신 스포츠시설 이용료 지원사업’의 일환으로 지난 8월 1차 지원에 이어 시행되는 2차 지원이다.

마포구는 이번 지원을 통해 ‘어르신 스포츠 상품권’이 365일 연중 개방하는 마포구의 공공체육시설과 함께 주민의 건강에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

신청 대상은 기초연금법에 근거한 기초연금을 받는 65세 이상 어르신이다.

신청은 ‘어르신 스포츠 상품권’ 누리집에서 가능하며, 온라인 신청이 어려운 어르신은 전용콜센터에서도 가능하다.

1차 신청자 중 2차 지원을 희망하는 어르신은 반드시 다시 신청은 해야 한다.

대상자로 선정되면 10월 중 상품권이 지급되며, 사용기한은 2025년 12월 31일까지다.

상품권은 제로페이 가맹점으로 등록된 공공체육시설이나 스포츠시설 등에서 ‘비플페이앱(App)’을 통해 사용할 수 있다. 다만, 상품권 금액을 초과한 부분은 개인이 별도로 부담해야 하며 스포츠용품 구매에는 사용할 수 없다.

‘어르신 스포츠 상품권’은 예산 소진 시까지 지원된다.

박강수 마포구청장은 “어르신 스포츠 상품권으로 어르신들이 활기찬 노후를 보내시길 바란다”며 “마포구는 앞으로도 구민 모두가 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 다양한 생활체육 인프라 확충과 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.