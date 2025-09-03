[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] SNT모티브는 이달 2일부터 5일까지 폴란드 키엘체에서 열리는 ‘MSPO 2025’ 국제방산전시회에 SNT다이내믹스와 공동부스를 마련하고 신형화기 등을 선보인다고 밝혔다.

‘MSPO 2025’는 폴란드 대통령실과 국방부가 공식 후원하는 전시회다. 영국의 ‘DSEI’, 프랑스의 ‘유로사토리’와 함께 ‘유럽 3대 방산전시회’로 꼽힌다. SNT모티브는 이번 전시회 참가를 통해 북대서양조약기구(NATO) 방산시장으로의 수출 확대를 위한 기술마케팅을 강화할 계획이다.

이번 전시에서 SNT모티브는 각종 신형 소구경 화기를 전시회에서 선보인다. K13 특수작전용 기관단총을 개량한 STC16A1 소총을 비롯해 ▷중·장거리 제압사격과 근거리 전투가 모두 가능한 STSR20 대물저격총 ▷모듈화 및 경량화를 통해 운용성 등을 개선한 STSM21 기관단총 ▷K16 기관총 시리즈 등을 전면에 내세웠다.

함께 부스를 꾸린 SNT다이내믹스도 ▷1700마력급 중전차용 국산 파워팩 ▷3포열 20mm 원격사격통제체제(RCWS) ▷다목적전술차량(MPV) 탑재형 120mm 박격포체계 등을 전시했다.