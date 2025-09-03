“파트너사 의견 직접 청취하며 상생협력 기반 강화”

[헤럴드경제=신현주 기자] 이커머스 플랫폼 티몬이 3일 오후 3시 파트너 간담회를 개최한다고 밝혔다.

티몬 측은 재오픈을 기다려온 파트너사에 혼선과 피해가 발생할 수 있다는 점을 고려해, 상황을 신속히 공유하고 향후 대응 방향을 논의하는 자리를 마련했다고 설명했다.

티몬은 지난달 11일 영업 재개를 공언했지만 제휴 카드사 및 관계 기관의 민원 제기로 인해 일정을 오는 10일로 한 차례 연기했다. 하지만 여전한 반발로 재오픈을 무기한 연기했다.

이번 간담회에서는 재오픈 연기 배경 및 현황, 파트너사 피해 최소화 방안 논의, 향후 운영 전략 및 상생협력 방안 등이 주요 안건으로 다뤄진다. 단순한 안내를 넘어, 파트너사들의 의견을 직접 청취하고 이를 실질적인 운영 방안에 반영하겠다고 티몬 측은 강조했다.

티몬 관계자는 “재오픈은 파트너사와의 긴밀한 협력이 있어야만 가능하다”며 “이번 간담회를 통해 파트너사의 우려와 건의를 경청하고 함께 극복할 수 있는 실질적 대안을 마련하겠다”고 전했다. 이어 “재오픈 일정이 불확실하게 지연된 데 대해 송구스럽게 생각하며, 더 안정적이고 상생할 수 있는 티몬으로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있다”고 부연했다.