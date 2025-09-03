[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대는 2026학년도 수시모집을 통해 전체 모집인원 5554명 중 81.2%인 4510명을 선발한다고 2일 밝혔다.

전형별 모집인원은 학생부교과전형 2134명, 학생부종합전형 1621명, 논술(AAT)전형 554명, 실기·실적(예·체능)전형 190명, 특기자(체육)전형 11명 등이다.

경북대는 2026학년도부터 학생부교과전형의 교과우수자전형과 지역인재기초생활수급자등대상자전형은 기존 최근 3개 학년도 졸업자까지만 지원할 수 있었던 제한을 전면 폐지해 고교 졸업 연도와 관계없이 누구나 지원 가능하다.

대학수학능력시험 응시 기준도 완화돼 모바일공학전공을 제외한 전 모집단위에서 수학, 사회·과학탐구 영역의 지정 응시 기준이 폐지된다.

이와 함께 체육교육과는 실기전형을 새로 도입한다.

학생부교과전형은 학생부교과 80%와 서류평가 20%를 합산 후 선발한다. 졸업자 및 졸업예정자 모두 학년별 반영 비율 없이 3학년 1학기까지의 성적이 반영된다.

학생부 반영 교과목은 인문·자연계열 모두 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사다. 예·체능계열은 이중 과학을 제외한다.

생태환경대학·과학기술대학·자율미래인재학부(예·체능계열 제외)는 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사 중 교과등급이 높은 10개 과목을 반영한다.

서류평가는 학생부종합전형과는 달리 기본교과 이수 현황과 계열별 교과 이수의 적절성을 평가한다.

학생부종합전형은 ‘일괄합산 전형방식’과 ‘단계별 전형방식’으로 나눠진다. 일괄합산 전형방식은 서류평가 100%로 선발하며 단계별 전형방식은 1단계 서류평가, 2단계에서 서류평가 70%와 면접 30%를 합산해 선발한다.

단 모바일과학인재전형은 2단계에서 서류평가 50%와 면접 50%로 선발한다. 학생부종합전형의 서류평가는 학업 역량, 진로 역량, 공동체 역량을 평가하며 전형 및 모집단위에 따라 평가 세부항목이 달라진다.

논술(AAT)전형은 논술(AAT) 70%와 학생부교과 30%를 합산해 선발한다. 학생부 반영교과는 인문·자연계열 모두 국어, 수학, 영어, 사회, 과학, 한국사다.

논술(AAT) 문제는 인문계열의 경우 교과목 통합형(국어, 인문학, 사회과학 등)으로 6문항 내외로 출제된다.

자연계열Ⅰ은 수학(수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분)과 교과목 통합형(통합과학, 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ 등)으로 3문항 내외, 자연계열Ⅱ는 수학(수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분)과 의학논술(통합과학, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ 등)에서 3문항 내외로 출제된다.

원서접수는 오는 8일 오전 9시부터 12일 오후 6시까지 경북대 홈페이지, 원서접수사이트 등에서 온라인으로만 가능하다.

학생부종합전형 면접은 오는 11월15일, 논술(AAT) 시험은 11월22일에 각각 실시된다.

자세한 내용은 경북대 입학 홈페이지에서 2026학년도 수시모집 요강을 통해 확인할 수 있다.