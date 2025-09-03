[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 2일 협동관 5층 보안관제실에서 사이버보안과 재학생들을 대상으로 ‘2025학년도 캠퍼스 커넥트 데이’를 개최했다.

이번 행사는 과정평가형 국가기술자격 교육 및 훈련 과정을 보다 효율적으로 운영하고 학습 안내와 학생 의견 수렴을 통해 교육 만족도를 높이기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 사이버보안과 1·2학년 재학생 40여명과 학과 교수진, 교육과정혁신센터 관계자 등이 참석했다.

과정평가형 국가기술자격 제도는 국가직무능력표준(NCS)에 기반하여 설계된 교육·훈련 과정을 이수하고 내부·외부 평가를 거쳐 자격을 취득하는 제도로, 학력이나 경력의 제한 없이 참여할 수 있다는 장점이 있다.

특히 산업 현장 중심 실무형 교육을 강조한다는 점에서 기존 검정형 자격과 확실히 차별화된다.

이날 행사에서 전두용 교수는 2학기 교육·훈련 진행 일정과 세부 내용을 발표하며 학생들의 이해를 도왔다. 이어진 격려사에서 이재용 총장은 사이버보안 분야의 중요성과 진로 비전을 강조했다.

영남이공대 이재용 총장은 “사이버보안은 국가와 기업이 반드시 투자해야 하는 핵심 분야로, 자격증 취득은 학생들의 경쟁력을 높이는 든든한 기반이 될 것”이라며 “과정평가형 자격 과정을 통해 공공기관, 금융권, 글로벌 기업 등 다양한 분야로 진출할 수 있으며 장기적으로 정보보안기사와 같은 상위 자격 취득에도 도움이 된다“고 말했다.

이어“AI, 클라우드, 사물인터넷 확산에 따른 보안 위협 증가는 피할 수 없는 현실”이라며 “이러한 흐름 속에서 보안 전문가는 경기 침체와 무관하게 안정적인 고용과 성장을 기대할 수 있다”라고 덧붙였다.

한편 영남이공대는 지난 1월 한국산업인력공단이 지정하는 정보보안산업기사 과정평가형 국가기술자격 정규교육기관에 전국 일반대 및 전문대 중 최초로 선정됐다.

지난 5월에는 과정평가형 국가기술자격 운영 체계를 본격화하며 학과별 전담교수를 공식 임명하고 자격 취득과 실무능력 향상을 모두 잡는 체계적 교육 시스템 구축에 본격적으로 나섰다.