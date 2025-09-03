- 과천시 등 대기업 필두로 관련 기업 이전 꾸준히 진행되는 곳, 시장 활기 이어져

최근 부동산 시장은 단순한 입지나 개발 호재를 넘어, 미래 산업과의 연계성에 따라 희비가 엇갈리고 있다. IT, 반도체, 제약, 바이오 등 차세대 성장 동력으로 꼽히는 산업 관련 대기업들이 투자와 이전을 활발히 진행하는 지역에서는 부동산 가격이 꾸준히 상승하는 반면, 이와 무관한 지역들은 투자 관심이 감소하며 침체를 겪고 있다.

이러한 현상은 오피스 시장에서도 두드러진다. 미래 산업 관련 기업들의 이전 및 신규 입주 수요가 꾸준히 유입되는 지역의 오피스 시장은 전반에 활기가 이어지는 추세다. 기업들은 인재 확보와 효율적인 업무 환경 조성을 위해 미래 산업 클러스터가 형성되는 지역으로의 이전을 선호하고, 이는 자연스럽게 오피스 수요 증가로 이어지고 있기 때문이다.

대표적인 사례가 과천시다. 제약·바이오, 게임, IT 분야의 국내 주요 대기업들이 과천 지식정보타운으로 속속 입주하면서 판교 이후 가장 주목받는 비즈니스 신도시로 부상하고 있다. 실제 국내 대표 게임기업 넷마블은 과천 지식정보타운 내에 R&D센터 ‘G-타운’을 조성 중이며, 펄어비스는 이미 2022년 신사옥을 완공해 과천 입주를 마쳤다. JW중외제약, 경동제약, 휴온스글로벌, 안국약품 등 다수의 기업이 R&D센터를 포함한 사옥을 과천으로 옮기며 집결하고 있다.

이러한 기업 유입은 주택 시장 활성화로도 이어지고 있다. 한국부동산원에 따르면, 올해 5월 말 기준 과천시의 누적 집값 상승률은 5.84%로 전국 1위를 기록했다. 뿐만 아니라 과천시는 지역 내 오피스 수요 역시 꾸준히 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 “미래 산업 관련 기업들의 투자가 활발한 지역은 주택은 물론 오피스 시장까지 동반 성장하는 경향이 뚜렷하다”며 “특히 과천처럼 핵심 IT, 제약, 바이오 기업들이 집결하는 곳은 풍부한 일자리 창출로 주거 수요를 견인하고, 이는 다시 오피스 수요로 이어지는 선순환 구조를 만들어내고 있다”고 말했다.

이러한 상황 속 주목받고 있는 과천시 오피스로는 과천 지식정보타운 내 핵심 업무지구에 자리한 ‘힐스테이트 과천 디센트로’가 꼽힌다. ‘힐스테이트 과천 디센트로’는 과천지식정보타운 내 상업 1-2·3블록(1차), 상업 3-1·2블록(2차)에 조성되는 대규모 주거복합단지로, 주거용 오피스텔·오피스·상업시설이 함께 구성되어 있다.

실제 이 단지는 오피스텔 완판에 이어 2차 단지 오피스 물량도 모두 계약이 마무리된 것으로 알려졌다.

단지의 오피스는 전용 25~75㎡, 총 298실(1차 130실, 2차 168실) 규모로 공급되며, 다양한 면적대를 구성해 사용자 편의성을 높인 것이 특징이다. 필요에 따라 공간 확장이나 분할이 자유로워 실사용 목적뿐만 아니라 임대 수익을 기대하는 투자 수요에도 적합하다는 평가를 받고 있다.

이와 함께 단지 저층부(상업 1-2·3블록 지하 1층~지상 2층 / 상업 3-1·2블록 지상 1~2층)에는 99실 규모의 상업시설도 함께 들어서 입주 기업 및 유동 인구를 고려한 집객력 높은 상권 형성이 기대되는 점도 가치를 높이는 요소다.

현재 ‘힐스테이트 과천 디센트로’ 2차 오피스의 일부 잔여 호실과 상업시설은 선착순 계약자에 한해 특별 혜택이 제공된다. 1차 계약금 1,000만 원 정액제, 중도금 무이자 혜택 등이 마련되어 있으며, 자세한 내용은 경기도 과천시 갈현동 일원에 마련된 홍보관에서 확인할 수 있다.