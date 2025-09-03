[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데백화점은 인천점의 여성패션관을 재단장해 공개한다고 3일 밝혔다.

여셩패션관은 인천점 3층에 6600㎡(2000평) 규모로 연다. 79개 브랜드 매장이 들어섰다. 롯데백화점은 20·30대가 선호하는 브랜드를 대거 유치해 신규 고객 유입을 활성화할 계획이다.

인천 상권 최초로 루에브르, 드로우핏 등 브랜드도 입점한다. 또 K패션 신진 디자이너 브랜드를 선보이는 임시 매장도 연다. 첫 임시 매장은 여성복 브랜드 ‘헌치’로, 오는 4∼17일 운영한다.

인천점은 여성패션관이 지난 4월 같은 층에 문을 연 프리미엄 키즈관과 시너지를 낼 것으로 보고 있다. 20·30대 고객뿐 아니라 가족 단위 고객까지 아우르는 복합 쇼핑 공간이 될 것으로 기대한다.

인천점은 지난 2023년 12월 프리미엄 식품관과 지난해 8월 프리미엄 뷰티관을 각각 새로 단장했다. 올해는 4월 프리미엄 키즈관에 이어 이달 여성패션관을 새 단장했다. 새 단장에 따라 작년 신규 고객은 약 20% 증가했다. 경기 부천시와 시흥시 등 인접 지역 수요까지 끌어와 인천 외 지역 매출도 약 10% 늘었다.