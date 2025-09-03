[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 행정학과 이윤석 교수가 보건복지부 산하 공공기관 경영평가단 단장으로서의 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다고 2일 밝혔다.

이 교수는 대통령직속 정책기획위원과 저출산고령사회위원회를 거쳐 다년간 보건복지부 산하 공공기관 경영평가단 단장으로 활동하며 공공기관의 성과 제고와 효율화에 힘써왔다.

또 외교부, 기상청, 방송통신위원회 산하 공공기관 평가단 단장을 맡았다.

지난해까지는 국무총리 산하 정부업무평가 자문단과 식품의약품안전처 산하 공공기관 평가단 단장도 역임하며 정부 부처와 산하기관의 성과평가 체계 개선에 기여했다.

서울대와 일본 게이오대에서 각각 박사학위를 취득한 이 교수는 일본 내각부 연구원, 도호쿠대 조교수, 게이오대 특별초빙교수를 거쳐 현재 계명대학교 행정학과장으로 재직 중이다.

그는 수성구청과 10년 연속 계약학과 협약을 이어오고 있으며 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국도로공사, 한국환경공단 등과 MOU를 체결하며 대학의 대외협력 강화에도 앞장서고 있다.

이 교수는 현재 서울행정학회 회장을 맡아 국내 행정학 발전에 기여하고 있으며 최근 국정기획위원회 자문위원으로 위촉돼 국가 행정정책 자문에도 참여하고 있다.

이윤석 교수는 “공공기관의 성과 관리와 행정 혁신은 국민 신뢰와 직결되는 중요한 과제”라며 “앞으로도 학문적 연구와 사회적 기여를 함께 이어가겠다”고 소감을 밝혔다.