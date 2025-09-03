성신여자대학교 스포츠과학부 학생 30명 참여...건강교육·건강측정·캠페인 등 다양한 프로그램 활동 청년 주도 건강 정책 모니터링 및 개선제안 역할

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 9월 1일 ‘2025년 청년 건강서포터즈 위촉식’을 열고 청년 주도의 건강증진 활동을 시작했다.

위촉된 건강서포터즈는 성신여자대학교 스포츠과학부 학생 30명으로 구성됐으며, 지역 내 건강교육, 건강측정, 캠페인 등 다양한 프로그램에 참여해 건강도시 성북 조성에 힘쓸 예정이다.

이승로 성북구청장은 “성북구는 청년이 많은 동네인 만큼, 청년들이 주도적으로 활동할 수 있는 이번 건강서포터즈 사업에 큰 기대를 갖고 있다”며 “특히 지역 내 대학과 연계해 청년 스스로 청년의 건강 정책을 만들어가고, 지자체 건강 정책에 대한 모니터링과 개선제안 등 실질적인 역할까지 담당하게 된다는 점에서 의미가 깊다”고 말했다.

이어 “청년 건강서포터즈가 각자의 다양한 역량을 단기 프로그램을 넘어 지역 곳곳에서 변화와 발전을 이끌어가길 바란다”며, “11월 ‘청년 건강 첫발걸음’ 행사에서도 건강서포터즈의 활약을 기대한다”고 덧붙였다.

성북구는 11월 1일 성신여자대학교에서 ‘청년 건강 첫발걸음’ 행사를 개최할 예정이다. 이날 행사는 오후 1시 개막식을 시작으로 오후 4시까지 진행되며, 건강측정, 신체활동, 영양, 행복 등 다양한 테마의 체험 부스와 대학연합 풋살경기, 운동 특강 프로그램 등이 마련돼 청년과 지역주민이 함께 건강한 생활을 배우고 즐길 수 있다.