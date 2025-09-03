시장 활력 높이고 주민 화합 이끄는 특별 행사... 맥주·막걸리 부스·노래자랑·트로트 공연 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 5일 오후 4시부터 8시까지 대조시장에서 ‘별별달달 대(大)야(夜)시장’을 연다.

서울시 ‘2025년 전통시장 야간 및 음식문화 활성화 지원사업’으로 선정된 이번 행사는 전통시장 활성화와 주민 화합을 위해 마련됐으며, 먹거리와 공연, 참여형 이벤트가 함께하는 축제의 장으로 꾸며진다.

주요 프로그램은 ▲맥주와 막걸리 부스 운영 ▲먹거리부스 및 플리마켓 ▲스탠딩 테이블 휴게 취식존 ▲영수증 이벤트 ▲노래자랑 및 트로트 공연 등이다.

‘우리시장 노래자랑’은 온라인 예선을 거쳐 본선이 열리고, 1등에겐 30만 원의 온누리상품권이 시상된다. 이어 트로트 가수 공연과 배우 이동준, 태권도 공연단의 특별 무대도 마련된다.

대조시장은 이번 야시장에서 자체 브랜드 ‘대막’을 발전시켜 ‘대(大)야(夜) 큰 밤’이라는 콘셉트로 막걸릿잔 세트 증정, 영수증 이벤트, 사회관계망서비스(SNS) 인증사진 경품 등 이벤트를 선보인다.

또한 청년·가족 고객을 위한 캠핑 분위기의 ‘달달존’과 공연이 열리는 ‘별별존’을 운영해 신규 고객 유입과 단골고객 확보에 나선다.

자세한 내용은 은평구청 누리집 또는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다. 행사 관련 문의는 대조시장 상인회 전화로 하면 된다.

김미경 은평구청장은 “별별달달 대(大)야(夜)시장은 전통시장에 활기를 불어넣고 주민이 함께 어울릴 수 있는 특별한 시간이 될 것이다”라며 “많은 구민들의 참여를 바란다”고 말했다.