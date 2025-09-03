[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]학교법인 동국대 건학위원회는 2일 동국대 WISE캠퍼스 백주년기념관에서 ‘부산 숭림사 지역미래불자육성장학 장학증서 수여식’을 개최했다.

이날 수여식에는 부산 숭림사 회주 진철 스님, 진락스님, 법행스님이 참석했다. 학교에서는 학교법인 동국대 이사장 돈관스님, 류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장, 불교문화대학 학장 유진스님, 정각원장 법천스님, 박기련 법인 건학위원회 사무총장, 지정학 법인 사무처장, 전병길 WISE캠퍼스 건학위원회 사무국장 등이 참석했다.

숭림사는 2억원을 기탁했으며 이번 수여식에서는 불교동아리 재학생 10명을 선정해 각각 장학금 100만원을 수여했다.

동국대 이사장 돈관스님은 “장학금이 단순히 경제적인 부분을 뛰어넘어서 삶에 지침이 되고 새로운 다짐의 계기가 되길 바란다”라고 격려했다.

동국대 WISE캠퍼스 류완하 총장은 “부처님의 가피를 우리 사회에 다시 환원하는 훌륭한 학생들이 되길 바란다”라고 전했다.

숭림사 회주 진철스님은 “불교인재 양성을 위한 대학생 전법 인재불사에 동참할 수 있게 되어 영광스럽다“며 ”학생들이 장학금을 잘 활용해서 공부도 열심히 하고 부처님의 가르침을 실천할 수 있기를 바란다.”고 소감을 밝혔다.

한편 제116회를 맞이한 ‘지역미래불자육성장학’은 2021년 시작한 동국대 건학위원회의 장기 프로젝트다. 동국대 학생들과 지역 사찰들을 이어주며 지역사회 공헌과 미래불자 육성을 목표로 하는 인재불사 장학이다.