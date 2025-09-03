9월 13일, 성내천서 개장 이벤트…서울시 최초로 일회용품 없는 행사로 진행 서강석 구청장, “재사용 문화 확산해 자원순환 활성화 및 환경보호에 앞장”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 저렴한 가격으로 양질의 중고물품을 구매할 수 있는 ‘2025 새활용장터’를 9월부터 10월까지 두 달간 개최한다.

‘송파구 새활용장터’는 자원 재사용과 나눔문화 확산을 위해 각 가정에서 사용하지 않는 물품을 구민들이 직접 판매하고 교환하는 사업이다.

올해 장터는 9월부터 10월까지 두 달간 성내천 장터는 매월 둘째‧넷째 주 토요일에 잠실나루역 장터는 매월 셋째 주 토요일에 개장한다. 장터가 열릴 때마다 100여 개 팀이 참여, 생활용품, 전기제품, 육아용품 등 다양한 제품이 저렴한 가격에 판매될 예정이다.

특히, 오는 9월 13일 성내천 장터에서는 개장 이벤트가 열린다. 눈여겨볼 것은 구가 서울시 최초로 ‘1회용품 없는 새활용 장터’로 행사를 진행한다는 점이다.

이를 위해 다회용기 체험부스를 운영한다. 행사장에서 환경교육을 시청하면 롯데GRS가 후원한 리유리저블 텀블러를 대여해 준다. 대여한 다회용 컵을 사용해 엔제리너스에서 제공한 커피를 시음할 수 있다.

다회용기 체험 후 반납된 컵은 고온 세척 과정을 거쳐 재사용할 수 있도록 △다회용기 세척기 2대를 설치해 운영을 지원할 예정이다.

또한, 일회용 플라스틱 커피컵을 재사용한 화분에 담은 허브 판매 부스도 운영한다. 구는 이날 행사 수익금 전액을 사회복지공동모금회에 기부할 계획이다.

물품 판매 참여는 일부 현장 접수도 가능하다. 자세한 사항은 송파구청 자원활용과로 문의하면 된다.

앞서, 구는 일상 속 자원순환 문화 확산을 위해 서울특별시 송파구 1회용품 사용 줄이기 조례에 ‘행사·축제 시 다회용기가 사용될 수 있도록 하는 조문’을 신설했다. 향후 구가 주관하는 행사에 다회용기 도입을 지원하여 실질적인 생활폐기물 감축을 실천해 나갈 방침이다.

서강석 송파구청장은 “재활용은 자원순환 활성화와 환경보호를 위해 꼭 필요한 일”이라며 “송파구 새활용장터를 통해 중고물품 판매 등 구민들의 재사용 문화가 활성화 되기를 기대한다”고 전했다.