신속대응반 종합훈련 분야 1위, 체계적 재난 대응 역량 입증 3년 연속 수상으로 ‘재난 대응 강호 중랑’ 입지 굳혀

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중랑구(구청장 류경기)는 지난달 28일 서울시청에서 열린 ‘2025년 서울시 재난 의료 교육‧훈련 경진대회’에서 신속대응반 종합훈련 분야 대상(서울시장상)과 재난 대비 우수사례 상시훈련 부문 우수상(서울시장상)을 수상했다.

이번 경진대회는 서울시 25개 자치구 보건소 신속대응반이 모두 참여한 가운데 재난 현장 대응 역량을 점검하고 다수 사상자 발생 상황에 신속하고 체계적으로 대응할 수 있는 능력을 강화하기 위해 마련됐다.

대회는 ▲현장응급의료소 운영 ▲환자 중증도 분류 ▲응급처치 ▲분산 이송 등 재난 대응 전 과정을 다루는 도상훈련을 비롯해 재난 대비 우수사례 발표, 재난 안전 상식을 겨루는 재난 골든벨 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

중랑구는 보건소장, 의사, 응급구조사, 행정 인력 등 총 5명으로 구성된 신속대응반이 도상훈련과 재난안전통신망 훈련 등 전 과정을 총괄하는 종합훈련 분야에서 1위를 차지해 대상(서울시장상)을 수상했다.

또 평소 비상연락체계 가동 및 재난안전통신망 훈련 등 꾸준히 실시해 온 상시훈련 부문에서도 우수상을 수상하며 재난 대응 역량을 입증했다.

중랑구는 2023년 종합 부문 대상, 2024년 종합 부문 우수상에 이어 올해 대상 수상까지 3년 연속 수상의 쾌거를 거두며 ‘재난 대응 강호’로서의 입지를 굳히고 있다. 매년 보건소 신속대응반을 대상으로 재난 대응 훈련을 실시하고, 전 직원을 대상으로 한 심폐소생술 교육도 지속적으로 운영하는 등 재난 대응 체계 고도화에 힘쓰고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 3년 연속 수상은 중랑구 보건소 신속대응반의 체계적인 훈련과 헌신적인 노력이 이뤄낸 값진 성과”라며“앞으로도 재난 대응 역량을 더욱 강화해 구민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.