13일 저녁 관악산공원 어린이 물놀이장에서 대형 스크린으로 즐기는 영화와 이벤트 빈백, 캠핑 의자와 솜사탕, 팝콘 등 먹거리로 야외영화관 분위기 더해…관악산 야경 포토존도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 13일 ‘밤하늘 영화제’를 개최해 관악산 자연 속에서 가족, 친구들과 함께 힐링하는 여름밤 추억과 낭만을 선사할 예정이다.

관악산공원 어린이 물놀이장(신림동 808-125)에서 진행되는 밤하늘 영화제를 위해 구는 약 2800㎡ 부지의 어린이 물놀이장에 400인치 대형 스크린을 설치한다.

이번에 상영되는 영화는 모든 연령층에게 큰 호응을 얻었던 ‘인사이드 아웃2’이다. 관람객들은 스크린 앞에 설치된 캠핑 의자와 에어 소파에 앉아 편안하게 영화를 감상할 수 있다.

구는 영화 상영에 앞서 식전 공연으로 ‘벌룬 퍼포먼스’를 선보이고 솜사탕, 팝콘 등 간단한 먹거리를 제공해 영화관에 온 듯한 분위기를 더할 계획이다.

아울러 평소에 만나보기 어려운 관악산의 ‘야경’을 배경으로 한 포토존과 이색적인 조명을 더해 관람객들에게 더욱 풍성한 경험을 제공한다는 방침이다.

구는 서울시 공공서비스예약 사이트를 통해 선착순으로 참여자를 모집한다. 9월 1일부터 5일까지 관악구민 우선 접수 기간을 운영하고 6일부터는 거주지역에 상관없이 모집, 영화제가 열리는 13일에는 현장 접수도 진행할 예정이다.

박준희 구청장은 “관악산에서 등산이나 산책뿐만 아니라 자연과 함께하는 다양한 여가문화 콘텐츠를 통해 주민들에게 일상 속 휴식을 드리고 싶어 이번 영화제를 마련했다“며 ”아름다운 관악산 야경이 있는 밤하늘 영화제에서 소중한 사람과 함께 즐거운 시간 보내시기를 바란다“고 말했다.