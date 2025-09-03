서울 자치구 최초로 급수차 지원! 5일간 매일 3대 운행, 총 180톤 공수 계획 정원오 성동구청장 “가뭄 극복으로 강릉의 일상이 하루속히 다시 평안해질 수 있길 바라”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉시에 9월 2일부터 서울시 자치구로서는 최초로 급수차 3대를 투입해 긴급 급수 지원을 시작했다.

성동구는 9월 2일부터 6일까지 5일간 매일 12톤 급수차 3대를 정기 운행해 강릉시에 총 180톤의 생활용수를 공수할 계획이다.

강릉시는 최근 기록적 가뭄으로 생활용수의 87%를 담당하는 오봉저수지 저수율이 15% 수준까지 떨어지며 물 부족이 현실화됐다. 극심한 가뭄이 이어지자, 강릉시는 수영장·공중목욕장 운영 중단 등 생활용수 절감 대책을 시행 중이다.

정부도 지난달 30일 강릉 일원에 가뭄 등 자연재해로는 처음으로 ‘국가 재난사태’를 선포하고 총력 대응에 나섰다.

특히, 이재명 대통령은 같은 날 강릉에서 가뭄 대책 회의를 주재, 전국 지방자치단체의 협조와 군·소방 급수 차량 동원 등을 당부한 바 있다.

성동구의 급수차 지원은 이 같은 당부에 발 빠르게 나선 것으로, 서울 자치구 가운데선 첫 번째다. 성동구는 이번 지원을 통해 가뭄 장기화로 어려움을 겪는 강릉 시민의 불편을 덜고 현장의 절박한 물 수요를 우선적으로 돕는다는 계획이다. 3일부터는 삼척시의 협조를 얻어, 현장에 파견된 성동구의 살수차가 삼척에서 강릉을 왕복하며 하루 2~3회씩 급수를 진행한다.

정원오 성동구청장은 “강릉시의 가뭄 극복에 성동구가 조금이라도 어려움을 함께 나누고 보탬이 될 수 있길 바라는 마음으로 급수차 지원을 결정했다”며 “하루빨리 단비 소식이 들려와 가뭄이 해소되고, 목마른 강릉의 일상이 다시 평안해질 수 있기를 성동구민 모두가 한마음으로 기원하겠다”고 말했다.