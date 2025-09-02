[헤럴드경제=김광우 기자] “수능시험(수학능력시험)을 시작하겠습니다”

찬 바람 부는 11월 수능과 거리가 먼 날씨. 무더운 햇살을 피해 한 체육관에 모인 학생들의 표정에는 긴장감을 넘어, 비장함이 감돌았다.

이윽고 50분 시험이 시작되자, 열기까지 느껴졌다. 백여 명이 답을 적고 시험지를 넘기는 소리만이 넓은 공간을 채웠다.

시험이 끝난 뒤, 성적표를 받아 든 학생들의 표정은 엇갈렸다. 곳곳에서 아쉬움의 탄식이 들려왔다. 좀처럼 실력을 발휘하지 못했다는 한 학생은 끝내 눈물을 참지 못하고, 소리 내 울기도 했다.

때아닌 한여름의 수능이 치러졌다. 물론 진짜 수능은 아니다. 정식 명칭은 ‘기후수학능력시험’.

실제 수능에서 다루지 않고, 공교육 현장에서도 접하기 힘든 기후·환경 과목을 수능 형식으로 만들어, 중·고등학생을 대상으로 치르는 시험이다.

당연하게도 시험 결과는 입시에 반영되지 않는다. 대입을 기준으로 보면, 쓸모없는 시험에 가까운 셈이다.

하지만 적지 않은 학생들이, 입시에 도움도 되지 않는 ‘기후수능’을 보기 위해 이곳을 찾았다.

아울러 시험에서 좋은 점수를 얻기 위해 ‘국·영·수’ 공부 시간을 아끼고, 시험 범위인 기후·환경 서적을 탐독했다.

대체 무엇 때문에 대학 입시와도 관련 없는 시험에 노력을 기울였을까. 이같은 질문을 받은 한 학생이 답했다.

“저희한테는 국·영·수보다 중요한데, 아무도 공부하라고 하지 않아서요”

지난 30일 서울 강서구 마곡동 코오롱 원앤온리타워에서 제2회 기후수학능력시험(기후수능)이 열렸다. 기후수능은 공교육에서 미처 다루지 못한 기후·환경 분야에 대한 관심을 고조하기 위한 행사로, 환경재단이 환경부·교육부와 함께 개최했다.

이날 시험에는 총 81명의 중·고등학생들이 참여했다. 스스로 시험을 보고자 참여한 기후 수능 수험생들이다. 심지어 시험을 응시하고자 한 지원자는 더 많았다. 하지만 여건상 모두에게 기회를 제공해 줄 수 없어, 일부 학생들을 선발했다는 게 주최 측의 설명이다.

시험 형식도 수능과 크게 다르지 않았다. 시험이 시작되기 전, 일정한 거리를 두고 앉은 학생들에게 수험표와 시험지가 배부됐다. 매년 수능 때마다 화제가 되곤 했던 ‘필적 확인 문구’ 또한 세심하게 준비됐다.

‘경이로움과 겸양이야말로 건전한 감정이고, 결코 파괴의 욕구와 나란히 공존할 수 없다’. 본격적인 환경운동의 계기가 된 서적 ‘침묵의 봄’으로 유명한 레이첼 카슨의 또 다른 저서 ‘잃어버린 숲’에서 인용한 문구다.

시험 문제도 수능의 형식을 빌려 마련됐다. 출제자는 서울 숭문중학교에서 환경을 가르치고 있는 신경준 환경 교사. 신 교사는 이날 축사를 통해 “더 많은 학생에 기후와 환경을 배울 기회를 제공하기 위해 이번 문제 출제에도 깊은 노력을 기울였다”고 설명했다.

제2회 기후 수능 평균 점수는 68점. 전국 곳곳에서 기후·환경에 관심 있는 학생들이 모였음에도, 그리 높지 않은 점수가 나왔다. 만만치 않은 난이도를 자랑했다는 것. 가장 정답률이 낮은 문항은 정답률 20%를 기록한 30번 문제(아래 사진)였다.

가장 높은 정답률을 기록한 문항은 10번으로 96%의 정답률을 나타냈다. 야생 동물을 대량 포획하는 ‘남획’ 개념을 묻는 문제였다. 이외에도 재생에너지, 기후변화, 생물다양성 등 다양한 범위에서 총 40문제가 출제됐다. 전반적으로 까다로운 난이도였다는 게 학생들의 평가다.

처음 기후 수능에 참여했다는 캔티데니엘라(14) 양은 “각종 뉴스 기사 등을 통해 기후불평등 등 환경 문제에 관심을 가지게 됐고, 시험도 직접 신청했다”며 “생각보다 어려운 문제가 많아 당황했지만, 침착하게 문제를 풀었다”고 말했다.

교육 현장에서 ‘환경’ 과목은 거의 외면받는 수준. 중학교에서 7.9%, 고등학교에서는 31.7%만 개설돼 있다. 조기 교육의 효과가 큰 초등학교에서는 해당 과목이 아예 열리지 않았다. 환경을 담당하는 교사 또한 턱없이 부족한 상황. 한 명이 여러 학교를 오가면서 학생들을 가르치는 것으로 알려졌다.

사정이 이렇다 보니, 참여자 대부분은 학교에서 ‘환경’ 과목을 수강하지 못한 학생들이었다. 이에 환경교육의 필요성을 언급하는 목소리도 적지 않았다. 이날 만족스럽지 못한 점수를 받았다는 한 학생은 “혼자서 공부하다 보니 한계가 있었던 것 같다”며 “학교에 환경 수업을 요구해 볼 것”이라고 말했다.

시험을 치른 직후에는, 채점 시간 동안 학생들을 대상으로 한 강연이 진행됐다. 가장 뜨거운 호응을 받은 연사는 지난해 진행된 제1회 기후수능에 참여했던 이우고등학교 3학년 진세연(18) 양. 자신의 기후·환경 공부 노하우와 함께, 환경 관련 입시 정보 등을 소개했다.

진 양은 “전체 학교로 넓혀 보면 환경에 관심을 가진 친구들이 그리 많지 않은데, 행사를 통해 공통의 관심사를 가진 친구들이 모였다는 거 자체로 인상 깊다”며 “입시를 앞두고 고민이 많은데, 대학생이 돼서도 기후·환경 분야에 기여하는 사람이 되고 싶다는 게 목표”라고 말했다.

치열한 시험 이후, 현장을 떠나는 학생들은 삼삼오오 모여 서로의 점수를 확인하고, 틀린 문제를 점검하는 시간을 가졌다. 이우고등학교에 재학 중인 김형우(17) 군은 “문제가 공개되면 다시 친구들과 함께 공부하는 시간을 가질 예정”이라며 “아쉬운 마음도 있지만, 재밌는 시간이었다”고 말했다.

최기영 어린이환경센터 이사장은 이날 축사를 통해 “기후수능은 단순히 정답만 맞추면 되는 그런 시험이 아니다”며 “지금의 위기를 어떻게 보고 있는지, 앞으로 어떤 세상을 살아가고 싶은지 스스로 생각해 보는 시간이 됐으면 한다”고 강조했다.

한편 이날 치러진 제2회 기후수능 문제는 국가환경교육 통합플랫폼 기후수학능력시험 웹페이지를 통해 공개된다. 누구나 직접 문제를 풀어보고, 점수와 해설을 확인할 수 있다.