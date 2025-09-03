9월 26일 한국컨벤션센터에서 건강기능식품 기업 해외 판로 개척 지원

건강기능식품 전문 제조기업 상상바이오(대표 최무신, 박균배)가 오는 9월 26일 한국컨벤션센터에서 ‘퀵스타터 아카데미 심화과정-글로벌 수출 전략 세미나’를 개최한다.

상상바이오는 국내 최초로 다품종·소량생산이 가능한 ‘퀵오이엠(Quick OEM)’ 플랫폼을 선보이며, 약사·의사·한의사 등 전문가 그룹과 함께 원료부터 제형·디자인까지 원스톱 제조 솔루션을 제공하고 있다. 또한 예비 창업자들이 건강식품 업계에 진입하기 위한 장벽을 낮추고 동반 성장하기 위해 비영리 교육 프로그램인 ‘퀵스타터 아카데미’를 운영해 왔다.

이번 세미나는 아카데미의 심화 과정으로, 해외 시장 진출을 모색하는 중소기업과 신규 사업자를 위해 마련됐다. 주요 프로그램은 ▲아마존을 통한 미국 시장 진출 전략 ▲ 알리바바닷컴을 활용한 글로벌 유통망 확대 방안 ▲ 해외 진출을 준비하는 기업이 알아야 할 수출 관련 세무 ▲ 미국 시장 진출을 위한 인허가 절차 등으로 구성된다.

특히 아마존코리아와 알리바바닷컴 관계자가 직접 연사로 참여해 현장 경험과 글로벌 트렌드를 공유할 예정이다. 상상바이오는 이번 세미나를 통해 국내 건강기능식품 기업들이 온라인 플랫폼을 활용해 해외 시장 진출 기반을 마련할 수 있도록 적극 지원한다는 계획이다.

상상바이오 관계자는 “퀵스타터 아카데미가 창업 초기의 제조 실무에 초점을 맞췄다면, 이번 세미나는 판로 개척과 확장을 위한 지원 프로그램”이라며, “국내 건강기능식품 기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 기여하겠다”고 말했다.