- 헥토파이낸셜, 정책 세미나에서 K-컬처와 디지털 금융 융합 구상 제시

- ‘K-컬처 연계 원화 스테이블코인 글로벌 확장 전략’ 발표…수요 확대 해법 제안

- 국회·학계·산업계 리더 모여 디지털 금융 주권 논의

국내 원화 기반 스테이블코인의 제도화와 활용 방안을 다룬 정책 세미나에서 헥토그룹이 K-컬처와 디지털 금융을 결합한 새로운 비전을 내놓았다.

연간 1200조 원 규모의 글로벌 핀테크 거래 인프라를 토대로, K-컬처 300조 원 시대와 연간 3천만 명 방한 관광객 시대를 뒷받침하는 문화 금융 플랫폼으로 도약하겠다는 의지를 드러냈다.

지난 2일 서울 여의도 글래드호텔에서 개최된 ‘디지털금융 주권, K-스테이블코인 활용 방안’ 정책 세미나에서는 원화 기반 스테이블코인 제도화와 수요 촉진 방안이 핵심 의제로 논의됐다. 이번 행사는 디지털투데이가 주최했으며, 국회, 학계, 산업계 각계 주요 인사들이 참석해 디지털 금융 주권 확보 방안을 모색했다.

국회에서는 디지털자산기본법을 처음 발의한 민병덕 의원(더불어민주당·정무위), 박정하 의원(국민의힘·문체위), 한민수 의원(더불어민주당·과방위)이 자리해 금융주권 강화를 위해 금융·문화·IT 기술의 총체적 역량을 결집해야 한다고 강조했다. 정유신 서강대 교수 겸 AI·디지털경제금융포럼 회장도 글로벌 규제 변화에 대한 기민한 대응을 주문했다.

산업계 역시 스테이블코인이 우리 경제의 차세대 성장 엔진이 되어야 한다는 점에 공감했다. 특히 헥토파이낸셜의 최정록 상무는 주제 발표를 통해 ‘K-컬처를 활용한 원화 스테이블코인 글로벌 확장 전략’을 수요 확대 방안으로 제시하며 큰 주목을 받았다.

최 상무는 “K-컬처는 전 세계 팬이 참여하는 Web3형 문화 생태계이며, 이를 초국경 금융 인프라와 연결할 경우 한 단계 높은 경제적 성과를 기대할 수 있다”고 말했다. 이어 “헥토그룹은 K-컬처와 스테이블코인을 잇는 IT정보서비스(헥토이노베이션), 핀테크(헥토파이낸셜), 글로벌 K-컬처 미디어(헥토미디어·K-snapp)라는 3대 비즈니스 축을 통해 이 비전을 실현해 나갈 것”이라고 강조했다.

또 그는 “이번 세미나를 시작으로 향후 다양한 활동을 전개해 대한민국이 글로벌 금융의 중심에 서도록 힘을 보태겠다”고 밝혔다.