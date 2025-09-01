[헤럴드경제=김주리 기자] 미국 휴스턴에서 10대 소년이 초인종을 누르고 도망가는 이른바 ‘벨튀’ 장난을 하다가 집 주인의 총에 맞아 사망했다.

현지시간 8월 31일 뉴욕타임스, AP 통신 등에 따르면 지난달 30일 오후 11시쯤 A군(10)은 친구들과 함께 동네 주택 초인종을 누르고 다녔다.

‘딩동 디치(ding dong ditch)’라고 부르는 이 장난은 초인종을 누르고 문이 열리기 전에 도망가는 방식이다.

그런데 이들이 장난을 친 한 주택에서 나온 사람이 A군을 향해 총을 쏘면서, A군은 총상을 여러 곳에 입었다.

A군은 병원으로 이송됐지만, 다음 날 부상으로 인해 숨졌다.

A군 외에 다른 부상자가 있는지는 확인되지 않았다.

딩동 디치 장난은 틱톡 등 SNS에서 유행하고 있는데, 과거에도 비슷한 사건이 있었다.

지난 5월 버지니아주에서는 딩동 디치를 촬영하던 10대가 총에 맞아 숨졌고, 가해자에게는 2급 살인 혐의가 적용된 바 있다.

또 지난 2023년 캘리포니아주에서는 한 남성이 초인종을 누르고 도망간 10대 소년 3명을 차로 들이받아 살해한 혐의로 유죄 판결을 받기도 했다.