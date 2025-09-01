여수산단 지역구 주철현 의원 특별법 대표 발의 후속

[헤럴드경제=박대성 기자] 민주당 주철현 국회의원(여수시갑)은 1일 국회의원회관 제8간담회실에서 ‘석유화학산업 지원 특별법 제정을 위한 공청회’를 개최했다.

국내 대표 석유화학단지가 위치한 여수를 포함한 전남 동부권과 울산, 충남 서산(대산)지역 여야 국회의원 11명이 이번 공청회의 공동주최로 참여해 석유화학산업의 위기 극복 방안을 찾기 위해 힘을 모았다 .

이번 공청회는 주철현 국회의원이 앞서 지난 6월 ‘석유화학산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법안’을 대표 발의한 이후 후속 토론회다.

정부의 포괄적인 지원 근거와 신속한 사업재편을 촉진할 제도적 뒷받침이 담긴 특별법 제정을 위한 여론을 환기하고, 이에 대한 관련 업계와 학계 전문가, 산업통상자원부와 공정거래위원회 등의 폭넓은 의견을 듣기 위해 열렸다.

토론에 나선 홍대식 서강대 법학전문대학원 교수는 “석유화학 산업에서 불황 극복을 위한 공동행위에 대한 공정거래법 적용을 제외하기 위해서는 ‘기업활력법’ 개정 등 입법적인 해결이 필요하다”고 말했다.

김수련 법무법인 광장 변호사는 “공정거래법상 공동행위 인가 제도의 경우 인가 사례가 거의 없다는 점에서 실효적인 제도가 되기 어렵다”고 지적했다 .

이날 참석자인 롯데케미칼과 HG현대케미칼 , SK지오센트릭 등 공청회에 참석한 석유화학 기업들도 위기 극복을 위해 ‘유화(油化)지원특별법’ 제정이 이른 시일에 이뤄져야 한다고 한목소리로 요청했다 .

곽기섭 롯데케미칼 경영지원본부장은 “사업재편 신청 과정에 ‘변경 공시’를 추가하고 심의위원회의 심사가 필요하다”고 설명했고 , 김용수 SK지오센트릭 경영기획실장은 “사업재편 과정에서 고용 불안이 발생할 수 있는 만큼 재직자·이직자 대상 재교육 등 맞춤형 인력 정책이 필요하다”고 건의했다 .

정부도 관련 전문가와 업계의 요구에 화답했다.

이준헌 공정거래위원회 시장감시정책과장은 “공정위도 석유화학업계의 어려움에 깊이 공감하고, 주철현 의원이 발의한 특별법안의 제정 취지에 동의한다”고 밝히며 “사업구조 개편을 위한 석유화학 기업 간의 M&A 는 최대한 빠른 심사로 적극 지원하겠다”고 강조했다.

이동철 산업통상자원부 화학산업팀장도 “전기요금 감면 등 업계의 원가절감 지원 요구를 검토하고 있으며, 고부가 전환을 지원하기 위한 정부 R&D 예산을 대폭 증액하는 등 정부 차원에서 다각도로 노력하고 있다”고 밝혔다 .

주철현 의원은 “정부의 전폭적인 지원과 민간의 혁신 역량이 유기적으로 결합할 때 우리는 이번 위기를 글로벌 석유화학 시장을 선도하는 기회로 전환할 수 있다”고 강조했다.