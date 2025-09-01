[헤럴드경제=양대근 기자] GM 한국사업장이 8월 한 달 동안 총 2만1059대(완성차 기준)를 판매, 전년 동월 대비 34.7% 판매 증가를 기록하며 지난 달에 이어 두 달 연속으로 판매 증가세를 기록했다고 1일 밝혔다.

먼저 해외 시장에서 전년 동월 대비 41.6% 증가한 총 1만9852대를 판매하며 7월에 이어 2개월 연속 전년 동월 대비 판매 상승세를 이어갔다.

이 중 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)와 트레일블레이저(파생모델 포함)가 전년 동월 대비 각각 56.5%, 4.2% 증가한 1만5693대와 4159대 판매되며 실적 전반을 주도했다.

안정적인 주행 성능, 뛰어난 공간 활용성, 프리미엄 안전·편의사항 등 실용성과 디자인을 고루 갖춘 CUV 모델인 쉐보레 트랙스 크로스오버는 지난 7월 국내 출시된 2026년형 모델을 통해 트렌디한 컬러와 스타일리시한 디자인, 저비용 고효율 시스템으로 구현한 우수한 연비로 소비자들의 주목을 받고 있다.

소형 SUV 시장의 스테디셀러 모델인 쉐보레 트레일블레이저는 한정판 ACTIV 트림과 신규 외장 컬러를 적용한 2026년형 모델을 지난 5월 국내에 선보이며 소비자들의 선택지를 넓혔다는 평가다.

GM 한국사업장은 8월 한 달 간 내수 시장에서 총 1207대를 판매했으며, 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버가 993대 판매되며 실적을 리드했다.

GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 구스타보 콜로시 부사장은 “올 블랙 디테일과 고급 사양으로 감성과 상품성을 강화해 최근 출시된 2026년형 쉐보레 트랙스 크로스오버 RS 미드나잇 에디션에 대한 고객 반응이 뜨겁다”며 “9월에도 할부 프로그램, 현금 지원과 같은 폭넓은 고객 혜택을 제공하는 동시에, 다양한 마케팅 활동을 통해 국내 고객의 기대에 부응하겠다”고 말했다.

한편, GM 한국사업장은 9월 한 달간 특별 프로모션을 실시, 국내 고객들에게 풍성한 혜택을 제공한다. GM은 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저, 콜로라도와 아메리칸 프리미엄 픽업트럭 시에라를 구매하는 고객을 대상으로 다양한 할부 프로그램과 현금 및 유류비 지원 등을 제공한다.

또한, 쉐보레 오너 프로그램을 통해 본인 또는 가족 명의로 기존 쉐보레 차량을 보유한 고객에게는 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 시 최대 70만원의 현금 지원 혜택을 제공한다.

이와 더불어 지난 8월에도 집중호우가 계속된 점을 고려해 수해 피해차 특별 지원 프로그램을 9월 말까지 연장 운영한다.

집중호우로 인해 차량 침수 또는 파손을 입은 개인 및 개인사업자가 피해를 입증할 보험사나 지자체 발급 서류를 제출하면 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 시 50만원, 콜로라도 구매 시에는 최대 100만원의 현금을 지원받을 수 있다.