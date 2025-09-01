‘SHOW YOUR COLOR’ 캠페인·DJ 공연·라이브 커스터마이징 등 프로그램 다채

이탈리아 아웃도어 슈즈 브랜드 스카르파(SCARPA)는 고어텍스(GORE-TEX)와 협업해 오는 9월 4일부터 14일까지 서울 카시나 도산 플래그십 스토어에서 ‘모히토(Mojito)’ 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어에서는 스카르파의 대표 어반 아웃도어 슈즈 ‘모히토’를 비롯해, 고어텍스 소재가 적용된 모히토 제품이 전시된다. 방문객들은 양사의 협업을 기반으로 한 제품 라인업을 확인할 수 있으며, 체험 공간에서는 신발 착용과 포토존 활용을 통해 제품 성능을 직접 경험할 수 있다. 또한 아티스트 HEYHONEY와 바퀴주가 협업한 한정판 모히토 신발도 함께 선보인다.

행사 기간에는 ‘SHOW YOUR COLOR’ 캠페인이 진행된다. 방문객이 자신만의 스타일과 컬러를 표현한 사진을 촬영해 SNS에 공유하는 방식으로 참여할 수 있으며, 이를 통해 모히토 컬렉션의 다양한 색상과 개성을 직접 체험할 수 있다.

아울러 9월 5일에는 방문객과 VIP를 대상으로 오프닝 파티가 마련된다. 파티에서는 아티스트의 신발 커스터마이징, DJ 공연, 모히토 칵테일 시음 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

스카르파 코리아 관계자는 “이번 팝업스토어는 모히토 컬렉션과 아티스트 협업 제품, 그리고 고어텍스 기술을 한 자리에서 확인할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

이번 팝업스토어는 9월 4일부터 14일까지 카시나 도산 플래그십 스토어에서 진행되며, 자세한 내용은 스카르파 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.