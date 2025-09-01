현대자동차그룹 산하 SW계열사 주목 내비게이션·SW로 성장세 ‘가속페달’ 상반기 매출 1.9조…영업이익 1081억 사업 균형있게 발전…실적전망 ‘긍정’ “전장SW·로보틱스 타고 성장 지속”

세상에는 기업이 참 많습니다. 다들 무얼 하는 회사일까요. 쪼개지고 합쳐지고 간판을 새로 다는 회사도 계속 생겨납니다. 새로운 사업을 시작하기도, 수년을 하던 사업을 접기도 합니다. 다이내믹한 기업의 산업 이야기를 현장 취재, 데이터 분석 등을 통해 쉽게 전달해드립니다.

이 기사는 헤럴드경제 회원 전용 콘텐츠 ‘HeralDeep’에 게재된 기사입니다. 회원으로 가입하시면 ‘현대차그룹에 대한 더 다양한 소식’을 만날 수 있습니다.

“목적지에 도착했습니다.”

건물 입구·도로 끝에 다다랐을 때나 주차장으로 들어서는 순간 나오는 내비게이션 안내 멘트는 늘 아쉽다. 내외부 공간이 복잡해질수록 믿을 수 있는, 검증된 지도가 필요하기 때문이다.

현대오토에버가 최근 구현하고 있는 ‘실내 지도 기반 내비게이션’ 서비스를 활용하면 이런 문제는 쉽게 해결된다.

일례로 디에이치 반포 라클라스와 디에이치 자이 개포에서는 내비게이션을 따라 빈 주차공간, 전기차(EV) 충전기, 무인 택배존, 엘리베이터, 장애인 주차구역 등까지 실시간 안내가 제공된다. 현대오토에버는 최근 한국공항공사와 업무협약을 맺고 김포·김해·청주·대구·제주 등 5개 공항의 실내 주차장 지도 우선 구축에 나섰다.

1일 완성차업계에 따르면 모빌리티 시장이 아날로그에서 ‘SDV(소프트웨어 중심 차량)’ 시대로 넘어가면서, 차량용 전장 소프트웨어(SW)의 중요성도 커지고 있다. 이에 따라 현대자동차그룹 산하 SW 계열사인 현대오토에버의 주목도 역시 높아지는 상황이다.

현대오토에버의 사업은 크게 ▷ITO(IT 아웃소싱) ▷SI(시스템 통합) ▷차량용 소프트웨어(SW) 세 축으로 나뉜다.

이 가운데 ITO사업은 고객의 IT 아웃소싱을 통해 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 업무다. IT 아웃소싱 서비스를 통해 고객의 전산시스템 운영에 필요한 자원(인력·HW·SW)을 제공하고, IT운영 노하우와 표준화한 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적 배분에 신경을 쓰고 있다.

SI는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이다. 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스 및 하드웨어(HW), SW를 포함한 시스템 구축 에서부터 SW임대서비스(ASP)사업, 데이터센터, 클라우드, 네트워크 등 IT 인프라와 관련한 다양한 서비스가 여기 포함된다.

차량용 SW는 내비게이션·정밀지도와 함께 차량 SW 플랫폼(모빌진·Mobilgene) 등으로 구성된다.

이 가운데 차량용 내비게이션은 2010년대 초중반 이후 현대차그룹 순정 탑재를 통해 고도화해 왔다. 실시간 교통정보에 더해 인공지능(AI) 기반 예측 교통정보를 반영해 최적 경로를 제시하고, 날씨·주유소 등 차량 관련 정보도 제공한다. 수출 차량은 항구 장착(PIO) 방식으로 내비게이션이 함께 공급되며, 국내 주요 복합시설과 아파트 단지로 실내 지도 적용 범위가 넓어지고 있다.

현대오토에버의 차량 SW 전략의 중심에는 ‘모빌진’이 있다. 모빌진은 국제 표준 AUTOSAR 기반 미들웨어로, 차량 곳곳의 전자제어기(ECU)를 통합 플랫폼에서 유기적으로 연동해 OTA(무선 업데이트)로 기능을 빠르게 추가·개선할 수 있다. 특히 ‘모빌진 클래식’은 2010년대 중반부터 바디·편의 도메인에 적용되기 시작해 현재 전동화·샤시 등으로 확대 적용이 진행 중이며, 2023년 하반기 개발을 마친 ‘클래식 2.0’은 기능 안전을 고도화했다. ‘모빌진 어댑티브’는 자율주행·커넥티비티 등 고성능 제어기에 맞춘 플랫폼으로 양산 적용이 시작됐다.

점차 중요해지는 SW 시장의 입지만큼, 현대오토에버의 사업성도 꾸준히 개선되고 있다. 현대오토에버의 올해 상반기 연결기준 매출액은 1조8751억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 기록한 1조6494억원 대비 13.7% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 1081억원으로, 전년 동기 993억원보다 8.9% 늘어났다.

실적 개선 배경으로는 차량 SW·내비게이션·정밀지도 등 모빌리티 IT의 확장과 더불어, 스마트팩토리·모빌리티 플랫폼(MaaS) 등 디지털 전환(DX) 사업의 고른 성장세가 꼽힌다. 이를 통해 현대오토에버는 SDV 시대 현대차그룹의 핵심 IT 허브로서 입지를 강화하고 있다.

사업 포트폴리오는 균형 있게 확장됐다. 2024년 연간 매출액 기준 ITO가 1조6304억원(전년 대비 15.2%↑), SI는 1조2789억원(26.6%↑), 차량용 SW는 8044억원(25.8%↑)을 차지했다.

반면, 연구·개발(R&D) 분야에서는 특허 포트폴리오가 차량 SW 플랫폼(57%)과 내비게이션(약 36%)쪽에 무게가 실린다. 핵심 제품군과 직결되는 영역에 지식재산을 집중하는 전략이다.

올해 상반기에도 현대오토에버는 차량용 SW에서 쓰임이 높은 음성 인터페이스, 디지털 트윈, OTA 안정성 축을 중심으로 특허를 출원·확보했다. 올해 1분기 분기보고서에 따르면 현대오토에버의 특허 포트폴리오는 내비게이션(약 36%)과 차량 SW 플랫폼(약 57%)의 비중이 높았다. 대표적으로 1분기 특허가 이뤄진 ‘사용자 발화 의도 인식을 위한 시스템, 서버 및 방법’은 사용자의 발화를 분석하고 다양한 서버에서 의도를 분석한 뒤 이를 종합해 응답을 생성하는 방식이다. 차량 내에서 운전자의 말을 잘 이해하고, HMI(휴먼·머신 인터페이스)를 정교화하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

또 ‘디지털 차량 생성 플랫폼 및 이를 이용한 가상차량데이터 생성 방법’ 특허는 차량의 데이터 수집과 연관돼 있다. 해당 특허는 실차 데이터 수집→모듈형 데이터 블록 저장→‘차량모델 스튜디오’에서 가상차량데이터 생성→인스턴스 세그먼트 단위 저장까지의 데이터 파이프라인을 구상해냈다.

‘차량용 제어기의 롤백용 차분 데이터 생성 방법 및 차량용 제어기의 롤백 방법’은 ECU 업데이트 과정에서 구버전·신버전 간 차분 데이터를 활용해 신속하고 안전하게 롤백하도록 설계했다. OTA 실패 시 복구 안정성을 담보하기 위한 특허다.

올해 현대오토에버의 실적을 바라보는 증권업계의 전망은 장및빛이다. 유진투자증권은 ‘2025년 프리뷰 리포트’를 통해 현대오토에버의 올해 매출액 예상치를 4조1220억원, 엉업이익을 2420억원으로 추정했다. 아울러 내년에는 영업이익이 2910억원으로 증가할 것으로 내다봤다.

유진투자증권은 “전장 SW 성장과 함께 SW가 중요한 로보틱스 시장의 성장도 회사의 앞날에 긍정적으로 영향을 줄 것으로 보인다”라며 “현대차그룹의 보스턴다이내믹스 제품군 양산·라인 투입 계획과 연계, 스마트팩토리 내 로봇 관제·트레이닝 영역에서도 수혜도 기대된다”고 전망했다.

김성우 기자