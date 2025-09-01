[헤럴드경제=정목희 기자] 지난달 일본 참의원(상원) 선거 패배 후 집권 자민당 내에서 퇴진 압박을 받는 이시바 시게루 총리의 지지율이 상승세를 보이는 것으로 조사됐다.

니혼게이자이신문은 TV도쿄와 함께 지난 8월 29∼31일 955명(유효 응답자 기준)을 상대로 전화 설문 조사한 결과 이시바 총리가 이끄는 내각 지지율이 42%로, 전월보다 10%포인트 올랐다고 1일 보도했다.

40%대 상승률은 닛케이 조사에서 지난 2월 40% 이후 반년 만에 처음이다.

앞서 같은 달 22∼24일 이뤄진 요미우리신문 설문에서도 이시바 내각 지지율은 39%로 전월보다 17%포인트 오르는 등 다른 여론 조사에서도 최근 상승세를 보이고 있다.

닛케이의 이번 조사에서는 조기 총재 선거와 관련해서도 ‘해야 한다’(39%)보다 ‘그렇지 않다’(52%)는 응답률이 더 높게 나왔다.

자민당 내 ‘반(反) 이시바’ 세력은 지난 7월 선거 패배 후 이시바 총리의 퇴진을 요구하고 있으며 자민당은 규칙 6조4항(리콜 규정)의 절차를 밟아 조기 총재 선거의 가부를 결정하기로 한 상태다.

리콜 규정에 따르면 현재 당 소속 의원 295명과 광역지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명을 상대로 찬반을 물어 과반수인 172명 이상이 찬성하면 총재 선거를 앞당겨 치를 수 있다.

이번 조사에서 정당 지지율은 자민당 28%, 국민민주당·참정당 각 11%, 입헌민주당 7% 등 순으로 나타났다.