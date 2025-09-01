글로벌 기업 위한 국내 물류센터 공동 운영 글로벌 기업 대상 물류 서비스 협력 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진이 DHL서플라이체인 코리아와 국내에 진출하는 글로벌 기업을 위한 물류센터를 공동 운영한다고 1일 밝혔다.

양사는 지난 29일 서울복합물류센터에서 공동 물류센터 개소식을 열었다. 행사에는 한진 조현민 사장, 노삼석 대표이사 사장과 DHL서플라이체인 코리아 에드문드 슝 대표이사를 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

이번 개소는 지난해 11월 체결한 전략적 파트너십의 성과다. 수도권 물류 핵심 거점에 마련된 이번 센터는 글로벌 메디컬 기업을 위한 전문적인 통합 물류 거점으로 운영된다. 양사는 DHL서플라이체인의 글로벌 전문성과 한진의 국내 물류 역량을 결합해, 공동 유치한 고객사에 효율성과 안전성을 갖춘 최적의 물류 서비스를 제공할 계획이다.

한진과 DHL서플라이체인 코리아는 이번 협력을 시작으로 새로운 고객 유치를 위한 공동 영업에 박차를 가하기로 했다. 생명과학뿐만 아니라 반도체, 소비재 산업의 물류 협력은 물론 지속가능물류 영역으로까지 협력 범위를 넓혀 나간다. 양사는 물류 거점 협력을 비롯, 다양한 산업 분야에 걸친 파트너십 확장을 추진할 예정이다.

한진 관계자는 “공동 물류센터 오픈은 DHL서플라이체인의 글로벌 네트워크와 한진의 국내 물류 역량이 결합한 첫 성과”라며 “앞으로도 글로벌 기업의 국내 물류 운영에 최적의 파트너로서 함께하겠다”고 말했다.

에드문드 슝 DHL서플라이체인 코리아 대표이사는 “이번 행사는 한진과의 파트너십에 있어 중요한 진전”이라며 “ DHL의 글로벌 네트워크와 전문성이 한진의 탄탄한 인프라와 결합함으로써, 차별화된 통합 물류 솔루션을 제공하게 됐다”고 밝혔다.