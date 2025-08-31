2024년도 살림규모는 전년대비 190억원 증가한 1조 3494억 원 유사 지자체 평균 대비 267억 원 많아…외부재원 2467억원 확보 등 자체수입 보완 노력 결과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)는 지난해 살림 규모와 건전한 재정 운용 노력에 따른 결과를 한눈에 볼 수 있는 ‘2024회계연도 결산기준 재정공시’ 자료를 공개했다.

구의 2024년도 결산 규모는 총 1조3494억 원으로 전년 대비 190억 원 증가했다. 이 중 ▲자체수입 2003억 원 ▲의존재원 8282억 원 ▲보전수입 및 내부거래는 3209억 원으로 나타났다.

결산기준 재정공시는 인구와 재정 여건 등이 유사한 지방자치단체의 평균과 비교해 제시되는데, 관악구는 유사 지자체의 평균 살림규모인 1조3227억원보다 267억 원 많았다.

이는 상대적으로 적은 자체수입을 보완하기 위해 적극적으로 외부재원 등을 확보한 구의 노력에서 기인한 결과다.

구는 민선 8기 출범 이후 총 2467억 원 외부재원을 유치하며 재정 부족 해소와 지역 발전 동력 마련을 위해 꾸준히 힘써왔다.

아울러 구는 지방채무와 일시차입금이 전혀 없이 건전재정 상태를 지속해서 유지하며 재정 운용에 대한 구민 신뢰도를 높여가고 있다.

구는 체계적이고 투명한 재정 관리 역량을 대외적으로 인정받아 한국공인회계사회가 주관하는 ‘한국지방자치단체 회계대상’을 지난해까지 4회 연속 수상하는 영예를 안았다.

박준희 구청장은 “앞으로도 건전하고 책임 있는 재정 운용으로 구민의 세금이 꼭 필요한 곳에 효율적으로 쓰일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.