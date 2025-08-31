[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 29일 경산시청에서 (사)한국엔젤투자협회(이하 협회)와 대경권 엔젤투자허브 운영을 비롯한 (사)한국엔젤투자협회의 경산 지역 창업 활성화 기여에 대해 논의하면서 향후 협력 방안을 모색했다.

이날 행사에는 조현일 경산시장을 비롯해 조민식 협회 회장 등 관계자들이 참석했다.

협회는 초기 창업기업을 대상으로 하는 엔젤투자 저변 확대와 엔젤투자자 육성을 목적으로 설립됐다.

협회는 중소 벤처기업부 소관 민간 투자주도형 기술 창업지원 사업인 팁스(TIPS) 프로그램 운영을 주관하고 있으며 엔젤투자자 양성 교육, 벤처 펀드 운용, 창업기업 네트워킹 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

특히 대경권 엔젤투자허브는 지난 2024년 6월 경산에 개소하여 수도권에 집중된 투자 생태계를 지역으로 확산하는 거점 역할을 수행하고 있다.

정기포럼 행사 개최 등을 통해 지역 기업의 투자 접근성을 높이고 창업 생태계 활성화에 기여하고 있다.

조민식 협회 회장은 “경산이 대경권 창업의 중심으로서 앞으로 더욱 크게 성장할 것으로 전망된다”며 “경산시와 더욱 긴밀하게 협력해 엔젤투자자 육성과 지역 스타트업 성장을 위해 다양한 사업을 추진해 나가겠다”고 했다.

조현일 경산시장은“경산시는 임당유니콘파크 조성을 통한 첨단 산업 클러스터 구축으로 미래 성장 동력 확보를 추진하고 있다“며 ”한국엔젤투자협회와의 협력을 통해 지역 창업기업 성장 가속화를 촉진할 수 있을 것으로 기대한다“고 말했다.

한편 경산시는 경산 스타트업 파크·지식산업센터 건립을 통한 기업 입주 공간 확보 및 창업 지원기관 집적화, 벤처 펀드 운영을 통한 지역 창업기업 투자 기회 확대, 지역 대학 및 창업 유관 기관·투자기관 등이 협업하는 창업 네트워크 구축 등 벤처창업 생태계 활성화 기반 확장을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.