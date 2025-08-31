송파구, 9월 16일 구청서 ‘알쓸신잡’ 김상욱 교수 초청 탄소중립실천문화 특강 주제는 과학자가 바라본 우주·세계·우리…기후위기와 탄소중립 의미 재발견

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 9월 16일 오후 3시 구청 대강당에서 경희대 물리학과 김상욱 교수를 초청해 ‘2025 탄소중립 실천문화 구민특강’을 개최한다.

강단에 서는 김상욱 교수는 tvN 인기 방송프로그램 ‘알쓸신잡3’에 출연하며 대중에게 친숙해진 물리학자로, 복잡한 과학 원리를 쉽고 재미있게 풀어내는 것으로 유명하다. 과학과 인문을 아우르는 저서 ‘하늘과 바람과 별과 인간’ ‘떨림과 울림’을 저술한 작가이기도 하다.

주제는 ‘물리학자 김상욱이 바라본 우주와 세계와 우리 – 기후 위기와 환경을 생각하며’로, 물리학 원리를 인간 삶에 적용해 깊이 있는 통찰을 제공한다. 단순 과학에 한정되지 않고 인문학적 접근을 더한 특별한 강연이 될 전망이다.

특히, 이번 강연에서는 과학자의 관점에서 우주와 자연의 원리를 인간 존재와 연결한다. 나아가, 기후 위기와 탄소중립 의미까지 되새길 수 있는 뜻깊은 시간을 선사할 예정이다.

특강 대상은 지구와 환경, 기후에 관심 있는 구민 400명이며, 별도 참가비는 없다. 수강 희망자는 오는 9월 15일까지 ‘송파런 교육포털 누리집’을 통해 온라인으로 미리 신청하면 된다.

송파구는 2026년 새 구정 목표로 ‘정원도시 송파’를 표방하며, 탄소중립 실천에 앞장서고 있다.

특히, 구가 역점 추진 중인 ‘송파대로 걷고싶은 가로정원 조성사업’은 석촌호수부터 가락시장까지 차선을 축소하고 보도를 넓혀 벚나무와 계절꽃을 심는 사업으로, 송파만의 ‘친환경 녹색성장 모델’로 꼽힌다.

서강석 구청장은 “구가 추진하는 정책에 구민 개개인의 실천이 만나야지만 진정한 친환경 명품주거 도시로 거듭날 수 있을 것”이라며 “이번 강연으로 구민들이 기후위기와 환경문제를 새롭게 인식하고 일상 속 탄소중립을 적극 실천하는 전환점이 되길 바란다”고 전했다.