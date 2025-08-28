영국 ‘런던습지센터’ 롤모델 약 17만7497㎡ 규모 인공습지… 2030년 완공

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도국제에코센터(조류대체서식지)가 제2의 런던습지센터로 조성돼 세계적인 힐링명소로 다시 태어난다.

28일 인천경제자유구역청에 따르면 송도 매립사업 환경영향평가 협의조건으로 시작한 가칭 송도국제에코센터(조류대체서식지)는 송도 11-2공구 북측연구단지 인근 약 17만7497㎡로 조성되는 대규모 인공습지이다.

11-2공구 기반시설 조성과 함께 설계 및 공사가 진행되고 2030년 완공이 목표다.

인천경제청은 이를 ‘런던의 오아시스’로 불리며 자연과 개발의 균형을 이루는 영국의 ‘런던습지센터’를 롤모델로 삼아 추진한다.

런던습지센터는 영국 런던 중심 템즈강을 끼고 있고 상수원으로 쓰이던 인공저수지를 습지로 복원한 곳이다.

약 13만평 규모로 30여 가지 컨셉 습지가 조성돼 조류와 생물다양성이 매우 높다. 콘크리트 저수를 허물고 자연습지로 복원해 생태계보전, 환경정화, 교육 등으로 활용되고 있다.

송도국제에코센터는 ▷담수습지, 기수습지, 수질정화습지 등으로 구성되는 핵심구역 ▷완충수림대, 은폐형 탐조시설이 설치되는 완충구역 ▷전시체험 및 교육프로그램 운영, 모니터링 및 연구가 이뤄지는 습지센터가 설치되는 협력구역으로 각각 조성된다.

인천경제청은 28일 송도지타워에서 송도국제에코센터 세계 힐링명소 추진 특별대책반(TF)을 구성해 첫 회의를 개최했다.

함동근 인천경제청 송도사업본부장은 “송도국제에코센터는 세계적 수준의 대규모 인공습지로 시민이 행복한 글로벌 지속가능도시 조성에 중추적인 역할을 할 것”이라며 “다양한 기관과의 긴밀한 협력을 통해 성공적인 사업 추진과 시민 공감대 형성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

TF는 인천광역시, 인천경제자유구역청, 극지연구소, 인천연구원 탄소중립센터 등 14개 기관 28명으로 구성됐다.