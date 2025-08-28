“李 대통령, 한미 회담 결과 정확히 설명해야” “野 제안 수용 의지 있어야 회담도 의미”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 28일 이재명 대통령이 자신과의 회동을 추진하는 것과 관련해 “형식과 의제가 가장 중요하다”고 했다.

장 대표는 이날 오후 인천국제공항공사 인재개발원에서 기자간담회를 열고 “아직 공식적으로 제안받은 바, 보고받은 바가 없기 때문에 정식 제안이 오면 그때 검토하도록 하겠다”며 이같이 말했다.

앞서 강유정 대통령실 대변인은 이날 공지를 통해 “이 대통령은 오늘 서울에 도착한 후 바로 우상호 정무수석에게 장 대표와의 회동을 즉시 추진하라고 지시했다”고 밝혔다.

장 대표는 “여러 사람이 앉아서 식사하고 덕담을 나누는 영수회담이라면 그건 영수회담이라고 생각하지 않는다”며 “정식 제안이 온다면 어떤 의제를 가지고 회담을 할지에 대해 서로 협의한 다음에 영수회담에 응할 건지 여부도 그때 결정하겠다”고 했다.

그는 “한미 정상회담을 마쳤지만 우리는 회담 내용 중 그 어떤 것도 공식적으로 확인된 걸 알지 못한다”며 “막연히 일방적으로 홍보하는 자리가 아니라 국민들께 한미 정상회담에 대해서도 정확히 어떤 합의가 있었고 정확히 뭘 주고 뭘 받아 왔는지에 대한 분명한 설명이 있어야만 한다”고 짚었다.

그러면서 “그 외에 야당이 제안하는 것들에 대해서도 일정 부분 수용할 수 있는 마음의 준비가 돼 있어야 영수회담의 의미가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

장 대표는 전날 국회 본회의에서 자당이 추천한 국가인권위원 선출안이 더불어민주당 반대로 부결되자 국민의힘이 국회 일정 보이콧을 선언한 것과 관련해서는 “마이크를 붙잡고 여당만이 일방적으로 하고 싶은 말을 퍼부어대는 본회의장이나 상임위장, 야당 의원이 발언하려고 하면 틀어막는 상임위원장, 저희가 발의한 법안에 대해서는 어떤 논의도 하지 않고 국민들이 걱정하는 법안만 통과시키려는 모습만 계속된다면 저희는 굳이 국회 안에서 국민들을 설득하는 게 효과적인지에 대해 진지하게 고민할 수밖에 없다”고 말했다.

당직 인선에 대해서는 “당원과 국민들이 납득할 수 있는 인선을 하겠다”며 “기계적 균형을 맞추는 게 아니라 그 자리에 가장 잘 맞는, 그 자리에서 해야 할 역할을 가장 잘 수행해 낼 수 있는 분들로 인선을 하겠다”고 재차 강조했다.

장 대표는 “(저는) 통합을 강조하면서 우리 국민의힘의 고질적인 문제점으로 지적돼 왔던 분열의 씨앗이 남아 있어서는 안 된다고 생각한다”며 “원칙 있는 통합은 그런 통합을 말씀드리는 것”이라고 말했다.