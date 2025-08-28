피해 시 변호사 선임비 보장…전세사기 예방 지원 ‘배타적사용권’ 국내 유일 전세사기 법률보험 적용

[헤럴드경제=박성준 기자] 롯데손해보험은 부동산 리스크 평가 플랫폼 ‘내집스캔’을 운영하는 한국부동산데이터연구소와 전세사기 법률 비용 보험 관련 제휴를 맺었다고 28일 밝혔다.

롯데손보와 한국부동산데이터연구소는 사회 문제로 떠오른 전세사기를 예방하고, 임차인의 경제적 피해를 최소화하기 위해 이번 제휴를 추진했다.

이번 제휴로 내집스캔의 ‘법률비용 지원 서비스’에 가입한 고객은 전세사기 피해 발생 시 민사소송과 강제집행에 필요한 변호사 선임비용을 보장받을 수 있다. 계약 전 내집스캔에서 전세매물을 분석한 뒤 해당 서비스에 가입하면 임대차 기간 롯데손보의 전세사기 법률 비용 보험이 제공된다.

롯데손보의 전세사기 법률 비용 보험은 국내에선 처음이자 유일한 상품으로, 지난해 손해보험협회로부터 ▷독창성 ▷진보성 ▷유용성 등을 인정받아 배타적사용권을 획득한 바 있다. 단순한 소송비용 보장에 그치지 않고, 실질적인 보증금 회수 과정까지 지원한다는 점에서 차별화된다.

이번 제휴는 ▷소방관 보험 ▷국가유공자 보험료 할인 ▷군인보험 등 롯데손보가 이어온 ‘업을 통한 사회공헌’의 하나다. 회사는 이번 제휴를 계기로 사회공헌형 보험의 접근성을 더욱 넓히고, 사회적 책임을 지속적으로 강화한다는 방침이다.

한국부동산데이터연구소의 내집스캔은 등기부등본 분석을 바탕으로 임대인의 ▷다주택 보유 여부 ▷과거 전세계약 이력 ▷채무 변동 등을 인공지능 알고리즘으로 분석하는 서비스를 제공하고 있다. 지난 6월 말 기준 전세 안전도 분석 리포트 누적 발급건수는 108만건에 달한다.

내집스캔의 법률비용 지원 서비스는 변호사 선임비용 보장 외에도 등기 변동 알림과 월 1회 법률 상담 등 전세사기 예방 기능이 포함돼 있어 임차인의 안전한 주거 생활을 지원할 수 있다.

롯데손보 관계자는 “내집스캔과 제휴를 통해 전세사기 예방은 물론, 피해 발생 시 실질적 회복까지 지원하는 본래 취지를 적극 실현할 수 있게 됐다“며 ”앞으로도 다양한 플랫폼과 협력해 업을 통한 사회공헌을 구체적으로 실천해 나가겠다“고 말했다.