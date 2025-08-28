[헤럴드경제=채상우 기자] 반려견의 몸에 용문신을 새긴 견주가 공분을 사고 있다.

27일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난 22일 상하이에서 열린 아시아 펫 박람회에 한 견주가 몸 전체에 용 문신을 한 개를 데리고 나왔다. 문신은 개의 등에서부터 팔다리까지 정교하게 이어져 있었다. 또한 개는 굵은 금목걸이와 손목시계까지 착용하고 있었다.

견주는 박람회에 온 사람들에게 사진 촬영을 권했다. 이 과정에서 견주는 이들에게 “문신을 새기는 동안 마취제는 사용하지 않았다”고 말한 것으로 전해졌다. 심지어는 개의 목덜미를 잡고 들어 올리며 “보이냐. 전혀 아픔을 못 느낀다”고 말하기도 했다.

개에게 문신을 새긴 문신 아티스트 ‘Lv’는 한 매체에 문신 작업은 지난해 6월 견주의 요청으로 진행했다고 밝혔다.

그는 처음엔 거부했으나, 견주가 해당 견종은 통증에 덜 민감하다며 거듭 요청해 시술했다고 주장했다. 당시 견주는 “개는 내 자식과 같다”면서 “문신을 하면 더 멋져 보일 것”이라고 말했다고 한다. 시술 과정 내내 견주가 함께 있었고, 수의사의 지도하에 소독 등을 진행했다고 덧붙였다.