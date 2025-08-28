올해 들어 물량 월평균 6%씩 늘어 ‘매일 오네+더 풀필’ 시너지 성과

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 올 상반기 이커머스 풀필먼트 물동량이 전년 동기 대비 20% 증가했다고 28일 밝혔다. 특히 올해 들어 주 7일 배송 기반의 ‘매일 오네’ 서비스와의 연계 효과에 힘입어 월평균 6%대 성장률을 기록했다.

CJ대한통운 이커머스 풀필먼트사업의 올 상반기 매출은 1555억원으로 전년 같은 기간보다 14% 증가했다. 특히 동 기간 이커머스 풀필먼트 고객사 수는 중소형 셀러를 중심으로 61.9% 급증했다.

풀필먼트는 물류기업이 이커머스 셀러의 상품을 입고부터 보관, 피킹, 재고관리, 출고까지의 과정을 담당하는 서비스로 상품을 전문 물류기업에 맡김으로써 핵심 비즈니스인 판매에 더욱 집중할 수 있는 장점을 지닌다.

CJ대한통운은 풀필먼트사업 안착을 위해 수년간 대규모 투자를 단행하며 지난해 말 기준 총 12개 센터, 35만㎡ 규모의 풀필먼트센터를 구축했다. 축구장 넓이로 환산할 경우 55개 규모에 달한다.

CJ대한통운이 올해 도입한 ‘매일 오네(O-NE)’도 풀필먼트사업 성장에 일조하고 있다. CJ대한통운은 올해 초부터 일요일과 공휴일에도 택배를 받을 수 있는 ‘매일 오네’ 서비스를 개시했다. 이를 통해 일부 플랫폼에서만 가능하던 휴일배송이 보편화되면서 이커머스 업체들은 자체적인 물류시스템 구축 없이도 주 7일 판매와 배송이 가능해졌다.

풀필먼트와 주 7일 배송 서비스 ‘매일 오네’가 결합할 경우 구매자들은 밤 12시 이전에만 주문하면 언제든 다음 날 상품을 받아볼 수 있다.

CJ대한통운 관계자는 “셀러 맞춤형 풀필먼트 서비스 제공을 바탕으로 고객사와 물량이 지속 증가하고 있다”며 “하반기에도 ‘더 풀필’-‘매일 오네’ 통합서비스 제공을 통한 고객사 물류경쟁력 강화에 집중해 나가겠다”고 말했다.