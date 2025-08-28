[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]문경시립도서관(중앙·모전·문희·작은도서관)은 다음달 1일부터 30일까지 독서의 달을 맞아 시민들이 책과 도서관을 좀 더 가까이할 수 있도록 다양한 행사와 독서문화 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 독서의 달 행사는 문경시립도서관 도서 대출 회원이면 누구나 참여할 수 있다.

독후감 쓰기 대회 및 다독자 선정 프로그램을 비롯해 각 도서관마다 두배로 데이, 연체자 해방의 날, 도서 전시, 과년도 잡지 무료 배부, 보물책 찾기, 도서 필사 이벤트 등 특색 있는 프로그램 및 이벤트를 운영한다.

더불어 모전도서관에서는 다음달 13일, 20일 양일간 지역내 초등학생을 대상으로 그림책 원예 테라피, 조물조물 떡 이야기 등의 체험 프로그램을 운영할 예정이다.

김화자 문화예술회관장은 “책 읽기 좋은 9월을 맞아 시민들이 도서관을 방문해 독서의 즐거움과 여유를 만끽하며 도서관에서 새로운 즐거움을 발견할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.