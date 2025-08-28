호원동 첫 ‘힐스테이트’, 선착순 동·호 지정 계약 계약금 5%로 완화, 1차 500만원 정액제 적용 지하철 1호선·의정부경전철 회룡역 도보거리

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 경기도 의정부시 호원동에 선보이는 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’의 계약이 순항 중이다.

해당 단지는 호원동 281-21번지 일원에 위치하며 지하 3층~지상 33층, 39~84㎡(이하 전용면적), 총 1816가구 규모로 조성된다. 이 중 59·84㎡ 674가구가 일반분양분이다.

‘힐스테이트 회룡역파크뷰’ 선착순 계약은 청약통장이 필요하지 않고 만 19세 이상이면 거주 지역, 주택 소유 여부 등과 관계없이 누구나 가능하다. 유주택자도 가능하며 원하는 동·호수를 직접 선택할 수 있다는 점이 특징이다.

계약금은 분양가의 10%로 책정되는 것이 일반적인 것과 달리 자금 부담을 덜기 위해 이를 5%로 낮췄다. 1차 계약금은 500만원 정액제를 적용했으며, 나머지 2차 계약금은 30일 내 납부하면 된다. 중도금 60% 전액에 대한 무이자 혜택도 마련했다.

단지는 지하철 1호선과 의정부경전철이 지나는 회룡역을 도보로 이용 가능한 역세권 입지다. 시청역, 강남구청역 등 서울 주요 업무지구까지는 40분대에 도달 가능하다.

단지 앞 회룡역에서 한 정거장인 의정부역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-C노선(2028년 예정)이 추진되고 있다. 이외에도 2027년 개통 계획인 가칭 ‘회룡인터체인지(IC)’가 단지 바로 옆을 지나고, 동부간선도로 지하화 사업, 서울~양주 고속도로 사업 등이 추진되고 있다.

단지는 호원초·호원중과 접해 있는 학세권 입지로 단지 내에는 국공립 어린이집이 들어선다. 회룡초·회룡중·호원고·호원동 학원가·노원 학원가 등도 가깝다. 아울러 아발론교육과 업무협약(MOU)을 체결하고 입주민 대상 영어교육 프로그램 및 교습비 할인을 계획 중이다.

단지는 현대건설이 의정부시 호원동에서는 처음으로 선보이는 ‘힐스테이트’ 브랜드 아파트로 일반분양 가구를 100% 남향 위주로 배치했다. 현대건설의 층간소음 저감기술 ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’과 지하 주차장 건식 세차 공간 ‘H 오토존’, 반려동물 맞춤 공간 ‘H 위드펫’ 등 현대건설만의 특화설계 ‘H 시리즈’도 돋보인다.

‘힐스테이트 회룡역파크뷰’의 견본주택은 경기도 의정부시 호원동에 위치해있으며 입주는 2026년 4월 예정이다.