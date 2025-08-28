‘찾아가는 원스톱 서비스’로 융자 편의 높여…8월 현재까지 1970개 업체(825억) 지원받고 연매출 상승효과 뚜렷

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 자치구 최대 규모의 재원을 바탕으로 추진 중인 ‘소상공인 무이자 특별보증 융자 사업’이 지역경제 활력과 민생 회복의 마중물이 되고 있다.

구는 2023년부터 2026년까지 1000억 원의 재원을 조성해 업체당 최대 7000만 원까지 융자를 지원하고 있다.

1년 거치 후 4년간 ‘원금 균등 분할 상환’ 방식으로 운영되며, 최초 1년 동안 무이자 혜택을 제공해 소상공인의 경제적 부담을 덜어준다.

구에 따르면 사업 시행 이후 8월 현재까지 1970개 업체에서 약 825억 원의 융자를 지원받았다.

특히, 해당 업체들의 지난해 평균 연매출은 약 2억 6918만 원으로 구 전체 평균(약 2억 5812만 원)을 웃돌며, 뚜렷한 매출 회복세를 보였다.

이러한 성과에 힘입어 구는 지난 5월부터 7월까지 소상공인들이 보다 편리하게 융자 혜택을 받을 수 있도록 ‘찾아가는 원스톱 서비스’를 운영했다.

15개 동주민센터를 순회하며 현장 접수 창구를 가동한 결과, 올해 융자액은 8월 기준 231억 원으로 지난해 같은 기간보다 47% 증가했다.

또, 융자 상담과 접수는 물론 ‘착한가격업소’, ‘노란우산공제’ 등 다양한 지원 정책도 함께 안내해 큰 호응을 얻었다.

구는 향후 소상공인에게 각종 지원사업과 경제 동향 등 유익한 정보를 제공하기 위해 ‘(가칭)동작구 경제매거진’의 분기별 발행을 도입할 예정이다.

아울러 민선 8기 지역별 정책사업과 상권 지표 간 연관성을 분석해 ‘경제지도’를 작성, 이를 토대로 릴레이 정책홍보를 이어갈 계획이다.

박일하 동작구청장은 “무이자 특별보증 융자 사업은 소상공인들의 매출 회복과 상권 경쟁력 강화를 이끄는 든든한 버팀목”이라며 “앞으로도 민생경제 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.