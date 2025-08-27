[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군의회(의장 권영준)가 27일 제1차 본회의를 시작으로 9월5일까지 10일간 제274회 임시회에 돌입했다.

이번 임시회에서는 2025년도 제2회 추가경정예산안과 각종 조례 제·개정 안 등 주요 안건을 심의·의결할 예정이다.

주요 안건으로는 △2025년도 제2회 추가경정예산안 △봉화군 장기등·인체조직 기증 장려에 관한 조례안 △봉화군 폭염·한파 피해 예방 및 지원 조례안 △봉화군 청소년 바우처 지원 조례안 등 총 15개의 안건이 상정됐다.

이날 제1차 본회의 에서는 회기결정과 예산결산특별위원회 구성, 안건 제안설명이 진행됐다.

이어 이승훈 의원의 5분 자유발언을 통해, 봉화군의 청정 자연과 문화자원을 활용한 관광정책의 필요성을 강조하며 봉화축제관광재단의 전문성 강화, 전통주 산업 육성, 특산물과 연계한 체류형 관광 확대 등을 주요 대안으로 제시했다.

예산결산특별위원회는 28일부터 9월 4일까지 부서별 2025년도 제2회 추가경정예산안을 심사하며, 9월 4일에는 계수조정과 간사 보고를 진행한다.

마지막 날인 5일에는 올해 제2회 추가경정예산안과 조례안 및 동의안 등을 최종 의결한다.

권영준 의장은 “이번 임시회는 민생 안정과 지역 현안 해결에 중점을 두고 있다”며“ 추경예산과 각종 조례안 심의 과정에서 군민 모두가 공감할 수 있는 합리적인 의정활동이 되도록 세심히 검토하겠다.”라고 말했다.