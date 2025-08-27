1차 미신청자와 복학 예정자 대상 9월 1일부터 신청 가

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] (재) 울진군장학재단(이사장 손병복)은 대학생 장학금 2차 신청을 신청받는다. 기간은 9월 1일부터 19일까지다.

이번 접수는 1차 기간 내 신청하지 못한 학생 또는 2학기 복학 예정자 중 자격요건을 충족하는 학생이 대상이다.

선발기준 및 제출 서류는 1차와 동일하다.

자세한 사항은 (재)울진군장학재단 공지사항 또는 울진군청 홈페이지 기관단체소식란을 통해 확인할 수 있다.

앞서 진행된 대학생 장학금 1차분은 지난 7월 14일부터 25일까지 2주간 총 1,255명이 신청했다.

장학금 지급기준에 따라 서류심사 및 현장실사 등을 거쳐 최종 1,219명이 선정됐으며, 지난 22일 총 18억 3100만 원의 장학금이 지급됐다.

손병복 이사장(울진군수)은 “울진의 미래를 이끌어갈 청년들이 학업에 전념할 수 있도록 든든히 지원하는 것이 울진군의 역할이다”며“지역 인재들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재로 성장해 고향을 빛낼 수 있도록 장학사업을 지속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.