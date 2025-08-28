기술실증 지원사업 15개…사업 당 최대 1500만원 지원 강소기업 20곳…시제품 제작 최대 3000만원 등 지원

[헤럴드경제=서정은 기자] 국토교통부는 스마트건설 기술실증 지원사업 15개를 선정하고, 미래 스마트건설 분야를 선도할 20개 기업을 2025 스마트건설 강소기업으로 선정했다고 28일 밝혔다.

스마트건설 기술실증 지원사업은 스마트건설 얼라이언스 회원사와 연계해 스마트건설 기술·제품·서비스를 보유한 중소기업이 대·중견기업의 실제 건설현장에서 실증할 수 있도록 지원하는 사업이다. 실증 비용을 최대 1500만원까지 지원한다.

올해는 대형 건설사들이 희망하는 기술들을 조사해 공모하는 수요 기반형 유형을 신설, 수요자의 실증 실효성도 강화했다. 국토부는 수요 기반형 7개와 자율 제안형 8개로 총 15개를 선정했다.

선정된 기술들은 실증 지원 외에도 11월 5~7일 개최 예정인 스마트건설 엑스포에서 기술 전시 등 홍보 지원, 사업화를 위한 투자유치 지원 등을 적극 추진할 계획이다.

이번에 선정된 기술실증 지원사업의 주요사례에는 ▷논-지피에스(Non-GPS) 위치 제어 시스템 ▷고교각 비파괴시험 모듈 ▷드론 스테이션 기반 디지털 트윈 구축 등이 뽑혔다.

스마트건설 강소기업 선정․지원사업은 스마트건설 기술개발 역량을 보유하고, 성장 잠재력이 높은 중소기업을 선정해 지원한다. 선정된 기업은 건설공사정보시스템(KISCON)에 강소기업으로 공시되며, 시제품 제작 지원(최대 3000만원), 투자전문기관의 전문 컨설팅 등 향후 3년간 역량강화, 금융지원, 시장진입 등을 위해 전방위적으로 지원받는다.

오는 28일 건설기술인협회에서 스마트건설 강소기업 지정서를 수여하고, 애로사항 청취 및 기업 지원방안을 모색하기 위한 강소기업 간담회도 개최할 계획이다. 2025 스마트건설 강소기업에는 ▷고레로보틱스 ▷큐픽스 ▷마젠타로보틱스 등이 선정됐다.

김태병 국토교통부 기술안전정책관은 “선정된 기술들이 상용화되고, 강소기업들이 성장해 건설산업을 이끌어가길 바란다”며 “실증 지원과 강소기업 육성뿐만 아니라 창업 지원, 연구개발(R&D), 얼라이언스 운영 등 전주기 지원을 통해 스마트건설 산업의 선순환 구조를 마련해 나가겠다”고 밝혔다.