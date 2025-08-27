[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대는 지난 26일 학생, 학부모 등이 참석한 가운데 ‘제4회 전국고교생 웹소설 공모전’시상식 열었다.

지난 6월 16일부터 7월 20일까지 한 달 동안 작품을 응모한 이번 대회는 모두 128편의 작품이 출품됐다.

올해 대회에서는 부산진여자고 조수현이 ‘계약은 실수였지만, 이용해보겠습니다’로 대상을 차지했고 최우수상은 한국애니고 곽선영 학생이 ‘평인가담’으로 차지, 상금으로 장학금 각각 100만원과 70만원 및 상장을 받았다.

또 울산출신 엄태희 학생이 ‘반역자 삼촌을 살리는 법’으로 우수상을, 정의여자고 최혜연 학생이 ‘회귀한 영애는 금지된 음표를 연주한다’으로 장려상을 차지해 각각 장학금 50만원과 30만원 및 상장을 받았다.

수성대는 입상자들에게 웹툰웹소설과 진학 시 면접 점수가산점을 부여하는 한편 웹소설 작가 계약의 기회를 제공할 계획이다.

수상한 작품들은 수성대 웹툰웹소설과 인스타그램에서 확인할 수 있다.

홍우진 수성대 웹툰웹소설과 학과장은 “앞으로도 계속해서 신인작가들을 발굴하기 위해 지속적으로 노력하겠다“고 말했다.